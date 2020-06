El contundente mensaje de Patterson (TVE) a Marcos de Quinto tras sus últimas palabras sobre Irene Montero

Marcos de Quinto dejó su puesto en Ciudadanos después de que el partido de Inés Arrimadas pactara con el PSOE una de las últimas prórrogas del estado de alarma. Siempre ha sido un político sin pelos en la lengua y muy dado a la polémica. Ahora alejado de un cargo públicono ha dudado en endurecer sus discursos a través de las redes sociales.

Así, De Quinto ha sido uno de los protagonistas de los últimos días después de que publicara una serie de tweets que a ojos de un gran sector de personas resultan ofensivos contra la ministra de Igualdad, y pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero. El exmiembro de Ciudadanos compartía un artículo de opinón escrito por él mismo y lo acompañaba de las siguientes palabras: "Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres. Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra".

Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres”.



Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra. https://t.co/hyYEkt5NHx — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 19, 2020

Estas palabras han provocado un gran revuelo por la insinuación que hace el exdiputado sobre la ministra de Igualdad y cómo habría llegado a su cargo. Algunos políticos como Iñigo Errejón o Adriana Lastrahan cargado duramente contra De Quinto por unas palabras que han considerado de desafortundas y ofensivas. Visto el revuelo, Marcos ha intentado recular justificando sus palabras de una forma en la que no ha convencido a nadie: "Cuando digo “así ha llegado”, me refiero a “alertando”... no a “arrollidándose”. No nos confundamos, por favor", escribía quizás con algo de retranca.

Cuando digo “así ha llegado”, me refiero a “alertando”... no a “arrollidándose”.



No nos confundamos, por favor. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 19, 2020

El duro reproche de Patterson (TVE) a las palabras de Marcos de Quinto

Las palabras del que fuera cabeza visible de Ciudadanos ha traspasado las fronteras españolas y ha llegado hasta José Ramón Patterson, el veterano corresponsal de TVE en Bruselas. El periodista no se ha contenido a responder a las palabras de De Quinto de una manera muy dura, sobrepasando el tono empleado por compañeros de partido de Montero: "Dicen que a los imbéciles y a los miserables hay que ignorarlos, pero yo no estoy de acuerdo: cuanto más se difundan sus ruindades y abyecciones más gente sabrá que son despreciables. Si fuese mujer, no me gustaría tener un padre como este. Soy hombre, y tampoco", sentenciaba duramente.

Dicen que a los imbéciles y a los miserables hay que ignorarlos, pero yo no estoy de acuerdo: cuanto más se difundan sus ruindades y abyecciones más gente sabrá que son despreciables. Si fuese mujer, no me gustaría tener un padre como este. Soy hombre, y tampoco. https://t.co/2qa1Fvr9Po — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) June 20, 2020

Patterson saltó hace unas semanas a todos los titulares después de la que la administración única de TVE controlada por Rosa María Mateo por designación del Gobierno de Pedro Sánchez, decidiese relevar al veterano periodista de su corresponsalía en Bruselas después de 5 años informando desde este puesto. Este anuncio llegaba después de varias críticas al Gobierno por Patterson que ahora regresará a la sede autonómica de TVE en País Vasco. Al relevo de Patterson, también se unió el de Idígoras, el corresponsal en Londrés que ha sido relevado en pleno Brexit. Ambos periodistas tuvieron buenas palabras entre ellos y dejaron varios recados para el ente público y el Gobierno.

Toca repliegue. Me comunican que en agosto cesaré como corresponsal de TVE en Bruselas tras 5 años muy gratificantes. Quedan tres meses para hacer la "desescalada" y alguno más para, como Diocleciano, dedicarme a mis coles. Tras 42 años de profesión y 36 en RTVE, va siendo hora. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) May 29, 2020

