Adriana Lastra sale en defensa de Irene Montero tras esta grave acusación de Marcos De Quinto: "Miserable"

La portavoz del PSOE en el Congreso,Adriana Lastra, ha salido este sábado en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras unas palabras irónicas del ex diputado, Marcos De Quinto, en referencia su experiencia en el partido. Unas graves acusaciones que el propio representante saliente de Ciudadanos ha querido matizar y asegurar que no se refería a lo que todo el mundo estaba interpretando. En cualquier caso, Lastra ha acudido a las redes sociales para atacar al empresario y calificar sus palabras de “zafias” y “miserables”.

A raíz de un artículo en el diario Voz Pópuli, el ex diputado de Ciudadanos en la Cámara Baja, Marcos De Quinto, arremetía con ironía contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. El artículo está firmado por la periodista Martía Palmero, de la sección de corazón del periódico digital. “Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres”, escribía en su perfil de Twitter el que fuera vicepresidente de Coca-Cola, antes de unirse a las filas del partido de Albert Rivera de cara a las elecciones generales de 2019.

Eso sí, la parte polémica del mensaje llegaba después, cuando el ex diputado hacía una asociación irónica entre “no arrodillarse ante los hombres” y la experiencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra".

Eso sí, tras el revuelo que se ha formado por la acusación de De Quinto a la líder de Podemos, el propio empresario ha tenido que acudir de nuevo a Twitter para matizar sus palabras sobre la ministra. Explicaba, en un mensaje, que en realidad no hacía referencia al acto de arrodillarse, sino a alertar a las mujeres de “no arridarse ante los hombres.

Cuando digo “así ha llegado”, me refiero a “alertando”... no a “arrollidándose”.



No nos confundamos, por favor.