Lolita Flores responde alto y claro a Jorge Javier tras llamarla "cara": "Mucho más que otras"

La actriz Lolita Flores, hija de Lola Flores, ha sido una de las invitadas este domingo de 'Sálvame Deluxe', en el que ha contado a los colaboradores el momento profesional que está viviendo así como de los temas de actualidad que están candentes en la sociedad pública y en el mundo del corazón.

Lolita es una de las artistas más reconocidas en nuestro país, un éxito familiar que viene heredado de su madre, Lola Flores, a la que popularmente se conocía como 'La faraona' pero que se extiende a lo largo de toda la familia.

El grave problema de salud de Lolita Flores

Uno de los temas que han marcado la entrevista y de los que ha hablado a Jorge Javier Vázquez y a los colaboradores ha sido precisamente uno que le atañe a ella misma y que tiene que ver con su estado de salud.

La actriz ha destapado que lleva meses en el que no está en un buen momento de salud. A finales de noviembre la actriz sufrió una arritmia en plena función cuando se encontraba encima del escenario en Ávila. Ha reconocido que previamente no había descansado lo suficiente, y una vez comenzó la obra "me empezó a entrar mucho frío, me puse la toga encima y luego empecé a hiperventilar y me asusté", ha explicado.

“Me empezaron a pegar bofetadas para espabilarme, pero yo no lo recuerdo. A veces escuchaba voces, pero muy de lejos”, ha explicado en 'Sálvame', aunque su primera reacción fue tirarse al suelo. Sin embargo, su carácter es una de las cuestiones que no puede controlar y aunque quiere disfrutar de su vida personal, no quiere dejar su carrera profesional.

"Me gustaría tomarme la vida con otra filosofía, pero soy así. Quiero disfrutar de mi nieto, tengo ganas de enamorarme, de tener pareja fija, de estar con mi familia… pero también tengo ganas de trabajar”, ha contado a los colaboradores.

Lolita contestando al "es que eres muy cara" de Jorge Javier tras decir que Antena 3 se adelantó a Telecinco contratándola: "Soy mucho más barata que otras, que se hacen las caras y no lo son".



Pam de Lolita a Isabel Pantoja en #DomingoDeluxe; #lolitaparato. — M �� (@casasola_89) January 17, 2021

El mensaje de Flores a Isabel Pantoja

Otro de los temas de los que ha despachado ha sido sobre la guerra que mantienen abierta Isabel Pantoja y Kiko Rivera después de que este destapase algunas falsedades que había conocido sobre su padre. Sobre este asunto la actriz se ha posicionado claramente en favor de los hijos, ya que siempre les ha considerado unos niños pese a haber cumplido una cierta edad. "Me da pena que esos niños no tengan las cosas de su padre", ha dicho.

Lolita: "La Isabel que yo conozco es muy diferente a la que yo estoy viendo ahora. Era una Isabel madre, hija y hermana que lo que ha hecho ha sido trabajar para mantener a su gente"#lolitaparato — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) January 17, 2021

No en vano, ha aprovechado la ocasión de estar bajo los focos para mandar un claro mensaje a Isabel Patoja. "Me da pena, me da mucha pena que no veas a sus hijos y al revés. Me da pena la gente que lo está pasando mal", ha arrancado, y ha terminado con un mensaje para Isabel Pantoja: "Yo levantaría el teléfono, hablaría con mi hijo y luego con Isa. Hablaría con mis dos hijos, pero no daría una entrevista. Un hijo duele mucho, muchísimo".

También te puede interesar

El mensaje de Lolita desde el hospital: "Una ya no está para estos trotes"

La sorprendente declaración de Lolita sobre el reportaje de Lola Flores que se emite este domingo en Telecinco