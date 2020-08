La sorprendente declaración de Lolita sobre el reportaje de Lola Flores que se emite este domingo en Telecinco

El programa con el que Telecinco compite con el resto de cadenas la noche de los domingos este verano, 'Hormigas Blancas', indagará en la vida de una de las grandes artistas de nuestra historia, Lola Flores.Cuando se cumplen 25 años de la muerte de 'La Faraona', Mediaset volverá a repasar la vida de la cantante de copla gaditana.

Conducido por la periodista Carlota Corredera, estará rodeada de colaboradores que conocieron bien a la artista en vida. Sus inicios, sus éxitos cómo conoció al amor de su vida, el también cantante de rumbas catalanas Antonio González Batista 'El Pescaílla', el nacimiento y la crianza de sus tres hijos todos ellos artistas, o anédcotas como la vivida en la iglesia donde se casaba su hija Lolita y su famoso “si me queréis irsen”, son episodios que sin duda saldrán a relucir una vez más en el amplio reportaje.

Lo que ha llamado la atención de muchos han sido las declaraciones de la hija mayor de Lola Flores, Lolita, quien en estos días previos a la emisión del programa ha adelantado que no verá el programa. De hecho, preguntada por lo que esperaba de este especial de su madre en 'Hormigas Blancas', se ha limitado a decir que espera “que se cuenten verdades, nada más”, y dio una explicación de por qué no vería el programa: "No lo podré ver porque estaré en el teatro".

En cualquier caso, no se ha mostrado descontenta por que Telecinco se haya acordado de su madre, una de las artistas más queridas de nuestro panorama musical, para realizar este documental: "Después de 25 años, que se recuerde la figura de Lola Flores, si es para recordarla bien, por supuesto que sí me alegra. ¡Que han pasado 25 años ya!", dice la intérprete de 'Sarandonga'.

Lola Flores, de estar hoy entre nosotros, tendría 97 años de edad. Sin embargo, un cáncer de mama se cruzó en su camino a mediado de la década de los años setenta, y que a la postre acabaría con su vida el 16 de mayo de 1995. Su muerte causó una gran conmoción entre el gran público que la adoraba. Su talento creó furor entre los españoles y en América. Su faceta como cantante, bailaora de flamenco y actriz encandilaba a muchos. A ello se sumaba una personalidad arrolladora, abierta y con gracia natural.

Su familia la sigue echando en falta. Tanto es así que su único hijo, Antonio Flores, al que estaba muy unido, falleció tan solo dos semanas después que su madre con apenas 43 años. La droga acabó por ganarle la batalla a la vida, aunque Lolita no duda que realmente su hermano murió “de pena”.