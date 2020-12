Las consecuencias que ha tenido para Rafael Amargo no acudir a 'Sábado Deluxe'

El plantón que ha dado este sábado el bailaor Rafael Amargo a 'Sábado Deluxe' ha tenido consecuencias para el bailarín. Y todo después de que Jorge Javier Vázquez comenzase 'Sálvame Deluxe' anunciando esta noticia que sin duda ha supuesto un jarro de agua fría para Mediaset, donde todo estaba preparado para recibir una de las entrevistas más esperadas.

Uno de los principales bailarines de la danza española está en el punto de mira, después de que a comienzos de esta semana fuese detenido por parte de la Policía acusado de diversos delitos, entre los que se encuentra el tráfico de drogas.

Según han revelado varios medios de comunicación, su detención era cuestión de tiempo porque la policía estaba tras él desde hace meses y finalmente ese lunes ha sido detenido dentro de una operación contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La policía lo retuvo en el teatro La Latina, en la capital, cuando el bailarín salía de ensayar la obra "Yerma".

Jorge Javier cuenta los hechos

"El abogado asegura que Amargo está muy inquieto y nervioso. La entrevista comienza a peligrar, pero horas después, a primera hora de la mañana, la directora intenta comunicarse con Amargo y su abogado, pero solo recibe el silencio como respuesta, nadie contesta", ha explicado el presentador.

Nada más empezar el programa, el presentador ha sido claro: no había entrevista. Sin embargo, estas han sido unas últimas horas muy tensas dentro de la redacción de 'Sálvame' tras varios rodeos que ha dado el artista. La entrevista comienza a peligrar el viernes de madrugada, cuando el abogado, nexo entre bailarín y programa, escribe a la productora para contarle que "Amargo está muy inquieto y nervioso". Horas después, a primera hora de la mañana, la directora ha intentado comunicarse con Amargo y su abogado, de la que recibe un silencio como respuesta.

"A las 13:00 horas la directora consigue hablar con Amargo a través del teléfono de otra persona de su entorno. Rafael Amargo está nervioso, pero el tono de la conversación es conciliador. La directora le explica las condiciones de la entrevista y Rafael recapacita y acepta de nuevo venir al programa", ha continuado Jorge Javier.

En ese momento la entrevista parecía segura. Pero las alegrías han durado poco. "Finalmente, a las 16:31 de la tarde, su mujer, Luciana, atiende a la dirección para confirmar que no vendrá al programa. Sin embargo, a las 17:30 de la tarde llama el abogado y le vuelve a dar esperanzas con un 'es posible o quizás'. Pero a las 19:51 el abogado vuelve a llamar y Amargo no quiere venir. Nos ha dado plantón", ha asegurado Jorge Javier. Este hecho tan inesperado ha obligado a los productores, directores y guionistas a reestructurar el programa de arriba a abajo.

Las críticas de los colaboradores

El presentador ha sido el primero en querer mostrar su opinión tras la narración de hechos que ha hecho. "Sin duda, Rafael Amargo nos ha hecho su peor baile", ha sentenciado indignado Jorge Javier. Otros colaboradores también han querido participar.

Belén Esteban, por ejemplo, ha dicho que este gesto le parece mal. “Me parece fatal […] No te comprometas […] Creo que tiene que ser un poco más humilde”, ha explicado. Kiko Matamoros, en cambio, ha dicho que no le sorprende, pero sí ha reconocido que la parece desafortunado. "Con haber dicho que no en un principio, ya no había habido ningún problema y no había perjudicado a nadie”, ha concluido Kiko Matamoros al respecto de la polémica.

Las consecuencias públicas

La primera consecuencia que ha tenido para el cantante no ir a 'Sálvame' es las numerosas críticas que está recibiendo. La primera, por parte de las redes, del que ha sido trendic topic durante las últimas horas y que también ha sido tachado como 'amargado' por mucha gente.

Es un gentuza y lo será de por vida, habrá puesto una cifra encima de la mesa con todo lo que debe, tremenda, y cómo se cree la última Coca-Cola del desierto pues en su línea vamos!!

