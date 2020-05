La confesión de Iker Jiménez sobre la posibilidad de escribir un libro: "Mucha gente quedaría muy mal"

Iker Jiménez continúa con su labor periodística e informativa desde su canal de Youtube a pesar de que ya se ha anunciado que pronto volverán a la grabación de nuevas entregas de 'Cuarto Milenio' para Mediaset.

Los programas que lleva realizando todo el estado de alarma el periodista vasco lo han convertido en todo un fenómeno en la plataforma de vídeos donde acumula más de 750.000 suscriptores y algunos vídeos superan el millón de visualizaciones. Jiménez ha tratado varios temas desde el punto de vista de la investigación, con diversas fuentes y siempre con datos encima de la mesa, no se cansa de repetir eso de : "No es lo que dice Iker, lo dicen los datos".

Entre algunos de los temas que ha tratado el piloto de 'la nave del misterio' se han podido ver vídeos sobre el señalado mercado de Wuhan, el primer paciente de coronavirus, patentes biotecnológicas o preguntas incómodas sobre la enfermedad.

Iker Jiménez tentado a escribir un libro sobre la crisis: "No puedo hacer ese libro"

En la última edición de 'La estirpe de los libres', Iker quiso analizar las historias de esos científicos y médicos que han desaparecido en circunstancias de momento inexplicables. De esta manera trató el caso de la médica china Ai Fen, quien tras varios estudios podría ser la primera profesional sanitaria que informó de la posibilidad de una nueva enfermedad similiar a la neumonía que no se curaba con antibióticos.

Una médica que ya denunció esta posibilidad el 18 de diciembre con un paciente que provenía del mercado de Wuhan. Esta sanitaria junto al oftalmólogo Li Wenliang, médico que alertó de la enfermedad y falleció en extrañas circunstancias, compartieron estos nuevos descubrimientos con compañeros sanitarios.

Tras ponerse en contacto con el staff del hospital, Ai Fen "se lleva así la primera gran reprimenda y le dicen que va a ser sancionada por difundir rumores". A partir de ahí esta médica es entrevistada por la revista 'People', una publicación que desaparece a las 3 horas de ser lanzada. A partir de ahí se empieza a especular con la desaparición y posible muerte de la médica china como represalias a lo que estaba compartiendo. Algo que no está del todo claro, ya que según fuentes del propio Iker, la médica continuaría ejerciendo su trabajo.

Nunca una investigación personal tuvo un nombre tan adecuado a mi parecer. Nunca me he llevado tantas sorpresas en tan poco tiempo. ��

A ver cómo lo cuento el martes.

Es de traca.#CoverUp#LaEstirpedelosLibrespic.twitter.com/6MheB98q2p — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 11, 2020

A pesar de centrarse en la historia "que debía ser contada" de Ai Fen, Jiménez también tuvo tiempo para dejar un recado a algunos medios de comunicación después del trato que ha recibido de ellos y como han ido cambiando de posiciones según la tendencia imperante: "En España hemos visto muchos medios prestigiosos hacer crónicas de coronavirus cuando los periodistas-científicos de estos medios se reían de que cerraran el Mobile Congres, por ejemplo. Estos científicos que decían todo lo contrario y siguen estando ahí dándonos lecciones. No digo los buenos ciéntificos, sino algunos con posiciones muy privilegiadas en los medios que nos decían que todo lo contrario. Vosotros por no sé que decíais lo contrario. Ahora la hemeroteca si el maldita, te quedas impresionante de lo que se dijo", confesaba el veterano periodista.

También defendió que la sociedad no confíe en los medios tradicionales, y como es patente la diferencia entre los periodistas-ciéntificos que más suelen dejarse ver por los medios y los que son realmente rigurosos: "Las mismas autoridades nos siguen dando lecciones con superioridad y altanería que contrasta con la actitud de los grandes ciéntificos como Sastre o Carballo. Es todo lo contrario de los periodistas de ciencia de estos prestigiosos medios, ahora se han convertido en los cronistas del drama cuando antes se reían. Por lo tanto el público tiene derecho de desconfiar de los grandes medios cuando han visto todo esto".

Iker Jiménez confiesa que le han ofrecido escribir un libroYoutube

Tras hablar sobre toda la historia detrás de esta médica, Iker se sinceraba sobre varias propuestas que ha recibido durante los últimos días, la de escribir un libro sobre lo que está viviendo en los últimos días: "Hemos recibido todo tipo de acusaciones de alarmismo, nosotros hemos seguido adelante creyendo en lo que hacíamos, y desgraciadamente no nos hemos equivocado. A mí en este tiempo, me han ofrecido hacer libros sobre todo esto varias editoriales muy importantes. Hacer una especie de diario de lo que estamos viviendo. Ni siquiera lo pensé, a lo mejor me decís que tengo que pensarlo, pero eché un ojo y no puedo hacer ese libro porque con lo que yo he vivido y yo he visto mucha gente quedaría muy mal. Siempre en mi opinión y visión subjetiva", confesaba tajantemente y dejando a un lado la equidistancia y la objetividad que suele presentar.

"A nivel periodístico nunca he vivido algo tan increíble como lo que estoy viviendo a todos los niveles. Lo que pueda pasar aquí puede ser algo mínimo comparado con un país (China) donde el propio régimen te eliminan. Aquí hay otras formas de eliminar, hay campañas precisas y concretas. Cuando se examina, son algunos periodistas-científicos que siempre dicen es que Iker... y son los primeros que se han amoldado, los primeros en primero A y luego B, y si hace falta C, pero siempre dando lecciones con lejanía y altanería. Aquí invitamos a que vosotros investigéis con los datos que damos aquí", explicaba sobre las posibles consecuencias que le podía causar su posición periodística en esta crisis. "Yo creo que ese libro no se puede hacer. Y todavía estoy esperando acontencimientos, de lo que estoy seguro es que a mí las tormentas no me van a abandonar, porque hemos tenido una intervención demasiado a destiempo. Desde luego lo que se puede ver es un nexo o una actitud, lo que se puede ver es que queremos estar en un lado, poner todo de nuestra parte como periodistas para dar información útil".

"Hemos visto algunos responsables políticos decir que no necesitamos mascarillas, como no te va a hervir la sangre. Lo único que podemos aprender de la historia es que nunca aprendemos nada de la historia", terminaba citando a Hegel como resumen y frase lapidaria de todo lo que estamos viviendo estos días.

