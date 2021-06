La confesión de Antonio David que podría desmantelar el testimonio de Rocío Carrasco

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores han estado muy expectantes ante cada nuevo testimonio, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Además de otros conocidos personajes del mundo televisivo. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana.

Este contendido ha revolucionado tanto la actualidad como el mundo del corazón. Las declaraciones de Carrasco han supuesto un gran revuelo para muchos personajes de Mediaset, sobre todo para Rocío Flores y Antonio David Flores. La hija de la protagonista ha vuelto a convertirse en un personaje habitual de la cadena, al contrario que su padre, quien ha dejado de serlo. Antonio David fue despedido de Mediaset al ser acusado de malos tratos por parte de Carraco.

Por este motivo, el ex Guardia Civil desapareció por completo de los programas de Telecinco y apenas se ha pronunciado durante la mencionada docuserie. Ahora, tres meses después de abandonar la cadena y tras finalizar la docuserie, ha hablado por primera vez sobre todo lo que se ha dicho y especulado desde que Carrasco regresó el foco mediático y él desapareció del plató.









"Conmigo han hecho terrorismo mediático"

El excolaborador de 'Sálvame' ha elegido el canal de Youtube de Juanjo Vlog para romper su silencio. Antonio David ha aprovechado este espacio para contar la versión de los hechos y cargar duramente contra La Fábrica de la Tele. "Conmigo han hecho terrorismo mediático. Un linchamiento con el que se me ha defenestrado ante todo un país, pero han logrado el efecto contrario", denunciaba el entrevistado, haciendo referencia a los programas del corazón de Telecinco.

"¿Por qué no me despidieron si el documental se llevaba meses preparando? Han hecho un circo de una cuestión tan sensible como la violencia de género", señalaba, dejando claro que "jamás" volvería a trabajar con ellos. Es importante recordar que estos espacios no cuestionaron la versión del colaborados hasta que los testimonios de Rocío Carrasco salieron a la luz.

"El daño que se me ha hecho es irreparable. Estos tres meses han sido muy duros, de los más difíciles de mi vida", reconocía Antonio David, aparentemente afectado por todo lo que estaba sucediendo. "Hay una persona, en este caso yo, a la que se le ha defenestrado, se le ha despedido públicamente, se le ha destrozado la vida, le han señalado mediáticamente ante todo un país", se quejaba.

"¿En qué cabeza cabe intentar convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de genero en culpable?", se preguntaba el excolaboradora, haciendo referencia a la actitud que había tomado la productora con él. "No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer", aseguraba Antonio David, intentando aclarar que él no había hecho nada de lo que le había acusado en la docuserie.

Asimismo, Antonio David ha apuntado que todas las pruebas que mostraba Rocío Carrasco en las entregas de la docuserie son "documentos manipulados y sesgados". Tal y como afirmaba el entrevistado, sabe de que habla porque él tiene los documentos "íntegros". No obstante, en ningún momento ha hecho por presentarlos para verificar su versión de los hechos. Si esto es verdad, todas las teorías sobre su matrimonio volverían a alterarse y se necesitarían más pruebas para conocer si es cierta su verdad o la de Carrasco.