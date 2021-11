Una colaboradora de Telecinco explota contra Moncloa y señala a los no vacunados: "Si cumplimos...."

La incidencia acumulada continúa al alza en nuestro país. Y con ello, viene el planteamiento del Gobierno de imponer nuevas restricciones. Sanidad Pública estudia el cierre del interior de la hosteleria a las 23 horas y de las discotecas, a la 1. Una medida que Sanidad pone esta tarde encima de la mesa y que pretende modificar el semáforo covid. Una colaboradora de Telecinco ha reflexionado sobre esta cuestión y ha enviado un contundente mensaje al Gobierno. "Si estamos vacunados. Si no nos quitamos la mascarilla. Si cumplimos... al menos, yo. ¿Por qué nuevas restricciones? ¿Esto de qué va? ¿La incompetencia política la vamos a pagar los de siempre, no? A los políticos les importa todo un pimiento porque ellos cobran... ¿sí o sí, no?", escribía Isabel Rábago en Twitter.

Si estamos vacunada. Si no nos quitamos la mascarilla. Si cumplimos... al menos, yo.



¿Por qué nuevas restricciones ¿Esto de qué va? ¿La incompetencia política la vamos a pagar los de siempre, no?



A los políticos les importa todo un pimiento porque ellos cobran, sí o sí, no? ?? — Isabel Rábago ???? (@RABAGOISABEL) November 23, 2021

Las respuestas a la periodista han sido dispares. Por un lado, existían usuarios que han querido explicarle que estas restricciones se producen porque "hay un virus muy grave que te puede matar y porque hay más de cinco millones de personas sin vacunar que son un peligro. Las restricciones son una forma de prevenir mayores daños".









Además, también existen tuiteros que han querido trasladarle a la colaboradora televisiva su apoyo. "Los que somos responsables con todo siempre tenemos que pagar, Isabel. Siempre lo hacen justos por pecadores y desde luego que es una pena. También es una vergüenza que haya egoístas que decidan no vacunarse y poner en peligro al resto".

Los que somos responsables con todo siempre tenemos que pagar, Isabel. Siempre lo hacen justos por pecadores y desde luego que es una pena. También es una vergüenza que haya egoísta que decida no vacunarse y poner en peligro al resto. — Muy de la RÁBAGO! ???? (@MuyRabago) November 23, 2021

El debate está servido y, seguramente, se acrecentará con la decisión final que adopte el Ministerio de Sanidad de cara a la Navidad... que se encuentra a la vuelta de la esquina. Una circunstancia preocupante pero que no se acerca a la de otros países, como Austria o Alemania.

El nuevo semáforo covid diseñado por Sanidad: adiós a la 'nueva normalidad' y nuevos criterios con la IA

El departamento dirigido por Carolina Darias ha propuesto a las autonomías elevar los contagios aceptables en cada nivel de alerta.

Esto significa que, por ejemplo, el riesgo elevado arrancaría a partir de una incidencia acumulada de 300 casos frente a los 150 actuales. Este indicador es especialmente observado por las autonomías a la hora de adoptar medidas para frenar el avance del virus. Otra de las novedades que plantean desde Sanidad es que el cierre de bares y otros establecimientos no se ejecutará de forma automática cuando el riesgo sea muy elevado.









Dichos cambios se encuentran en el borrador del nuevo documento de actuaciones coordinadas que Sanidad ha trasladado a las autonomías y que será analizado en la Comisión de Salud Pública. Este cambio en los criterios llega tras la situación epidemiológica actual, que califican desde el ministerio de "muy favorable, con un marcado descenso de los casos graves y de la letalidad". El avance en la vacunación también ha sido otro de los motivos por los que han decidido, desde Sanidad, dar un paso adelante y dar un giro a los criterios establecidos en el 'semáforo covid'.