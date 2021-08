Un colaborador se descuida en 'Aruseros' y una cámara caza lo que está mirando en el móvil: "Lo han pillado"

'Aruseros' es un espacio que ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús ha ido rozando el liderazgo con un 19% de share, no obstante, Telecinco sigue conservando su primera posición, aunque ha logrado adelantar a 'Espejo Público' en varias ocasiones.

El programa de laSexta es un espacio informativo. Sin embargo, son las características que le diferencias del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y desenfadado. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

De la misma manera, el espacio también se caracteriza por el buen ambiente que hay entre los colaboradores y por las constantes bromas y comentarios que intercambian en el plató. Esta vez, esto ha sido lo que ha acaparado la atención en el espacio. Antes de dar por finalizada la primera sección del programa, mientras seguían en directo, una de las cámaras ha pillado a Javier Ricou con su móvil cuando creía que nadie le estaba viendo.









"Lo han pillado como a Inda"

No obstante, Alfonso Arús ha pillado al colaborador haciéndose un selfie antes de presentar su sección de Sucesos y el equipo de La Sexta no ha dudado en compartir este divertido momento con los espectadores. Las cámaras le han captado posando ante su móvil sin que él se percatara de que le estaban grabando. Una situación que ha causado las risas entre los colaboradores del programa.

"Está haciéndose un selfie. Lo han pillado como a Inda en 'La Sexta Noche'", informaba el conductor del espacio entre risas, haciendo referencia cuando Inda fue pillado, por un plano tomado de espaldas, haciéndose una foto en pleno debate político para comprobar si tenía algo en la cara.

"Es un influencer, eh", comentaba una colaboradora, lo que corroboraba el presentador: "Es un influencer, sí, sí". Este momento inundó el plató de carcajadas, ya que Ricou no era consciente de que estaba siendo el objetivo de las bromas. Sin embargo, pasados unos minutos, el colaborador se percató de lo sucedido y no puedo evitar reírse mientras se escondía de la cámara. "Que no se esconda", señalaba una compañera. Ante este momento, el colaborador se limitó a saludar directamente a la cámara entre risas.