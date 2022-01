El cocinero Alberto Chicote explica el problema personal que atraviesa desde hace tiempo: "Está denunciado"

Alberto Chicote es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión, sobre todo por sus capacidades tanto dentro de la cocina como delante de las cámaras. En este sentido, el encargado de ponerse al frente de espacios como 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?' ha comenzado un nuevo proyecto en televisión con el programa 'Fuera del mapa', donde junto a un rostro conocido de nuestro país visita diferentes lugares con mucho encanto.

Además, Alberto Chicote ha sumado un importante hito para su carrera en televisión y también para la historia de este medio en nuestro país, ya que junto a Cristina Pedroche ha conseguido ser la emisión más vista el pasado 31 de diciembre durante las campanadas, superando con creces la emisión de la Televisión Pública.

Todos estos éxitos, reconocimientos y también su intachable carrera en los fogones ha llevado a Chicote a ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país, y eso también puede tener alguna connotación negativa.

En varias ocasiones, Alberto Chicote ha denunciado ser víctima de una estafa por Internet que también ha afectado a otros personajes famosos: la relacionada con las dietas milagro.









En una entrevista con Nuria Roca en el programa 'La Roca' explicaba más detalles: "Según estábamos grabando el programa, de repente, me empezaron a llegar mensajes, por un lado, de gente desconocida por las redes sociales que me preguntaban si esa información era real. Hay gente que duda. Pero también me llegaron mensajes de familiares míos preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funciona".

También quiso detallar en qué se basaba la estafa, algo que le sorprendió: "Me encuentro con una gente que tienen, ya no solamente el morro de decir que yo les recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que he sido demandado por una sociedad o asociación de nutriólogos".

En cuanto a las medidas que tomó, Chicote explicó a Nuria Roca que fue más allá de poner una denuncia, ya que se fue directamente a hablar con el jefe del grupo especialista que investiga este tipo de delitos: "Claro. Me fui de cabeza a la policía. No de cabeza a una comisaría, sino de cabeza a la persona que lidera el grupo especialista en control de este tipo de productos y de delitos".

La reacción de Alberto Chicote en redes sociales

Ahora, parece que está especie de pesadilla sigue estando activa, tal y como ha comentado el propio cocinero a un seguidor en su cuenta oficial de Twitter, después de que este usuario anónimo compartiese una captura de esta publicidad engañosa. "Supongo que conoces este uso de tu imagen, pero por si no estás al tanto".

Esta denunciado hace tiempo. Pero parece que no hay manera… — Alberto Chicote (@albertochicote) January 24, 2022

A este comentario, el propio Chicote respondía que ya estaba denunciado desde hace un tiempo, y ha lamentado que todavía esta práctica siga activa en Internet: "Está denunciado hace tiempo. Pero parece que no hay manera".