Un epidemiólogo chino advierte de la decisión que podría tomar China: "Sería catastrófico"

El epidemiólogo chino Zeng Guang ha advertido de que "sería catastrófico" el hecho de que China levantase o relajase las restricciones impuestas para entrar en el país asiático debido a la pandemia de la covid. Las declaraciones de Zeng, recogidas anoche por la red social Weibo, responden al reciente llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se levanten o alivien las restricciones a los viajes.



La OMS aseguró que, dadas las variadas respuestas globales a la aparición de la variante ómicron de la covid-19, las restricciones de viaje ya no son eficaces para suprimir la propagación internacional de la pandemia.



Para Zeng, antiguo jefe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, el punto de vista de la OMS "refleja, hasta cierto punto, las opiniones de académicos occidentales", y "no tiene en cuenta la eficacia de las medidas de prevención puestas en marcha en otros países en función de sus características". Este experto, por lo tanto, ha sido muy crítico con la Organización Mundial de la Salud con estas declaraciones, advirtiendo a su propio país que, de seguir las recomendaciones de la OMS y levantar sus fronteras se vería ante una doble amenaza.

Por un lado la de importar casos de contagios teniendo la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en tan solo unos días, mientras que, por otro, todo lo que pase en China, podría llegar a nuestros países. Y es que, aunque las cifras oficiales del gigante asiático son ínfimas, se desconoce la veracidad de estos datos y si, realmente, tras abrir las fronteras, se podría escapar alguna nueva forma del virus que originalmente nació en Wuhan.



China, según los datos oficiales, mantiene un nivel bajo de contagios en comparación con los de la mayoría de países, a cambio de mantener las fronteras prácticamente selladas -desde marzo de 2020- y de responder con test masivos y confinamientos a cualquier rebrote, por pequeño que sea.









Las autoridades también suspenden durante semanas vuelos procedentes del exterior cuando se detectan casos de covid entre los pasajeros que viajan al país, lo que provoca aún más dificultades para poder volar a China y que los precios de los vuelos cuesten diez veces más de lo que costaba antes de la pandemia ante esta circunstancia.

"ES INAPROPIADO LEVANTAR LAS RESTRICCIONES"



El epidemiólogo agregó que las medidas adoptadas en China "han demostrado ser efectivas" y que, dadas las circunstancias, "es inapropiado relajar o levantar las restricciones".



"Eso tendría consecuencias catastróficas", indicó el experto, quien también dijo que los países occidentales que están ahora levantando restricciones están "obligados a hacerlo" por sus "dificultades sociales y económicas internas", y que sus decisiones, además, no se basan "en un juicio científico sobre salud pública". "Si la pandemia empeora dentro y fuera de China, China deberá extremar las precauciones, no bajarlas", dijo el experto, quien aseguró que la inmunidad colectiva "aún no se ha logrado por completo".





Más del 86 por ciento de la población de China ha recibido ya la pauta completa de las vacunas que el país administra contra la covid-19, según los datos oficiales hechos públicos a mediados de enero por la Comisión Nacional de Sanidad del país.



Algunos expertos han apuntado a la teórica menor efectividad de las vacunas chinas -las únicas aprobadas en el país, que por ahora no autoriza el uso de ninguna de fabricación extranjera- o a la ausencia de inmunidad de rebaño dado el bajo número de infecciones, sumado a un posible colapso sanitario si aumentaran los casos, como los principales motivos por los cuales China no está dispuesta a relajar sus restricciones.

