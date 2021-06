El chiste con el que la televisión belga se burla de un problema de España que ya dura años

La selección española de fútbol ha arrancado la Eurocopa de la peor forma posible tras empatar a cero ante Suecia. Son ya cinco en sus últimos ocho partidos y firman así el primer empate a cero de la Eurocopa de este año, que hasta este último encuentro de la cuarta jornada había anotado goles en todos los partidos que se han disputado.

La Cartuja de Sevilla vibraba emoción, pero el ambiente se comenzó a venir abajo a medida que el público veía cómo La Roja dominaba de forma rotunda pero todos sus esfuerzos eran derrochados, que sumado a una posesión insuficiente dejara a la selección muy alejada de la victoria.

EFE/Kiko Huesca





Un partido al que ha señalado directamente la televisión pública belga RTBF, donde se ha hablado de la selección de forma muy directa y no lo han hecho con buenas palabras. Ha sido en un programa de tono humorístico sobre la Eurocopa, donde el popular presentador belga Alex Vizorek, bromeaba con que La Roja ha sido eliminada de forma muy abrupta y anticipada de todas las competiciones en las que ha participado desde el año 2012, cuando se hizo con su última Eurocopa.

En la tele belga han recordado que la selección española lleva ya 9 años de reconstrucción. Pero han matizado que no está mal, si se compara con la duración media de las grandes obras en España. pic.twitter.com/PUWhCxixKc — Javier Albisu (@javieralbisu) June 14, 2021





"En fase de reconstrucción"

El presentador belga destacó durante su intervención el el programa que desde el año 2012, la selección española está "en fase de reconstrucción", haciendo referencia a su última victoria en la Eurocopa.





A continuación, Vizorek señala que nueve años no está tan mal si se comparan con la duración media que tienen las grandes obras arquitectónicas en España. Para ilustrar la noticia, por ejemplo, señala la Sagrada Familia, que inició su construcción en el año 1882 y tras la friolera cifra 140 años y tras la muerte prematura de Antonio Gaudí, continúa en construcción.

EFE/Enric Fontcuberta.





No sin quedar satisfecho, el presentador quiso lanzar un ataque contra el arquitecto español Santiago Calatrava y se refirió a la duración de las obras de la Gare de Mons, un proyecto en el sur de Bélgica que dio comienzo en el año 2004, y que todavía no ha llegado a su fin.

El duro golpe para España en su estreno en la Eurocopa

Tras dos positivos de coronavirus en la selección española y la decisión del Ministerio de Sanidad para vacunar a todos los jugadores y el cuerpo técnico de La Roja, la selección afrontó con ganas e ilusión el inicio de la Eurocopa 2020.

No obstante, España se reencontró con la impotencia de la falta de gol y soluciones ofensivas ante un planteamiento defensivo del rival. Perdonó sus mejores ocasiones en la primera parte, cuando Olsen se lució a un testarazo de Dani Olmo, Koke perdonó dos llegadas y Álvaro Morata la más clara en un mano a mano.



Suecia lanzó solamente dos avisos gracias a la velocidad de Isak y en ambos estuvo cerca del gol. Marcos Llorente y el palo salvaron la primera y en la segunda el pase por área chica no encontró rematador. Los intentos de España hasta el final no encontraron premio y Olsen sacó en el añadido un cabezazo de Gerard Moreno.