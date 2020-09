La charla con su padre que Toñi Moreno nunca podrá olvidar: "Me emociono"

La presentadora Toñi Moreno ha sido una de las protagonistas del verano. Su vuelta a “Viva la Vida” le ha hecho vivir momentos únicos y además se acaba de incorporar como entrevistadora a la revista Lecturas.

Justo en esta revista la presentadora ha querido compartir sus emociones y ha abierto su corazón como nunca antes. Toñi ha hablado de su vida, su trabajo, su hija Lola y su familia. Pero también la gaditana ha querido recordar su padre, Pepe, que falleció en 2016 víctima de un cáncer. Y, obviamente, no ha podido no emocionarse.

Durante esta entrevista la presentadora ha contado cómo vivieron sus padres sus principios en el mundo de la televisión: "Yo tuve una conversación con mi madre con 14 años. Ella me dijo que no tenía dinero para los libros, así́ que yo podía hacer dos cosas: vendimiar o trabajar en la tele local, y empecé́ con lo segundo para ayudar en casa. A mi madre no le impresionaba que yo trabajara con la Campos, ella solo analizaba la distancia a la que estaba", ha compartido Toñi muy nostálgica. En cuanto a su padre, ha revelado, "era el hombre de los grandes silencios y, cuando hablaba, sentenciaba".

Muy emocionada recordando a su padre

La presentadora se ha emocionado recordando la figura de su padre: “"Me emociono mucho hablando de mi padre. Era un hombre de campo, buena persona y honesto. Mi padre renunció a un puesto de trabajo en la Seat porque pensaba que un compañero se lo merecía más".

Sin embargo, la gaditana tiene alguna espina clavada sobre su relación con su padre porque durante años no supo "entenderle". ". "En la adolescencia no entiendes muchas cosas. Que te toque trabajar cuando tus amigas están de cachondeo, por ejemplo. Tengo clavada una respuesta de mi padre cuando, ya trabajando, pude comprarle un coche. Le dije: '¿Papá, que más necesitas?', y contestó: 'Que vengas más a verme'. Y eso lo tengo aquí́..." cuenta emocionada la presentadora

Cuidando a su padre por 4 meses

"Anos después tuve la suerte, si es que se puede decir así́, de que cuando a mi padre le detectaron un cáncer de páncreas fue cuando yo me había quedado parada porque me habían echado de la televisión y me dediqué a cuidarlo los cuatro meses que duró la enfermedad. Eso me reconfortó", ha añadido la presentadora.

A través de su cuenta de Instagram, la gaditana ha publicado una fotografía en la que aparece junto a su padre, Pepe, quien falleció hace tres años por culpa del cáncer. Una marcha repentina que llenó de dolor a la andaluza y que, a día de hoy, aún no ha conseguido superar.La presentadora ha querido rendir un profundo homenaje al que durante muchos años fue el hombre de su vida.