Chanel corta la rueda de prensa tras Eurovisión para enviarle un cariñoso mensaje a Ana Rosa: "Le mandamos..."

Este martes, Chanel Terrero ha protagonizado una rueda de prensa en la que ha resuelto todo tipo de dudas y curiosidades tras su paso por Eurovisión. Además, se ha pronunciado sobre la polémica que envuelve a los resultados de las votaciones del jurado profesional de países como Azerbaiyán, Montenegro, Georgia o Rumania. La cantante ha indicado que "nosotros somos artistas, hemos hecho nuestro trabajo. Con lo que hemos hecho en el escenario, nosotros aquí hemos ganado. Lo que tenga que pasar, pasará". Además, la directora de comunicación de TVE indicó que "el ente público quiere despejar cualquier duda sobre este tema. Hemos estado en contacto con el EBU. Ha sido la propia EBU la que sacó un comunicado sobre las irregularidades que detectaron. Para nosotros el resultado es el que es. Las normas están claras. El ajuste de votos se ha llevado a cabo en otras ocasiones. No renunciamos a un segundo puesto. Hemos ido a por todas. Daba igual el resultado, TVE y España, Chanel, ya han ganado".

Ha mandado un beso a todos y tanto la cantante como María Eizaguirre (de TVE) hacía referencia a Ana Rosa Quintana tras meses de ausencia en televisión. "¡Y a Ana Rosa le mandamos un saludo muy especial!", decían tanto la directora de comunicación como la intérprete de 'SloMo'. Un detalle.

Además, Chanel destacó que el trabajo que se mostró sobre el escenario "no se hizo a toque de varita mágica. Es ilusión, dedicación y energía. Lo que se ve, la foto final, no brillaría tanto si no fuera todo el equipo que hay detrás". De hecho, a la pregunta de si la buena posición ha compensado las lágrimas que vinieron tras el Benidorm Fest, indicó que es una mujer positiva que ve el lado positivo de las cosas. "Todavía no he hecho esa lectura. Nosotros no hemos trabajado para callarle la boca a nadie. Hemos trabajado por nosotros y por la candidatura".

Desvelado el motivo por el que Chanel no se quitó las gafas de sol desde su vuelta de Eurovisión: "Perdonadme"

El motivo por el que llevó las gafas prácticamente de forma permanente desde que abandonó Turín es porque "de tanto llorar tengo conjuntivitis", contaba la propia Chanel con una sonrisa. Anécdotas aparte, lo cierto es que la intérprete de 'SloMo' está muy agradecida por todo el cariño que ha recibido. Tanto ella como su equipo. "Gracias las tengo que dar yo, a vosotros y a vosotras porque vuestra pasión, vuestras velitas, vuestros buenos deseos, nos han llegado". De hecho, tras su actuación en Madrid insistía en ese agradecimiento porque "cuando nos bajamos del escenario nos sentimos ganadores artísticos y morales".

La humildad de la artista, su esfuerzo y el tesón ha hecho que la candidatura llegue a lo más alto. Ahora, Chanel descansará para afrontar sus nuevos proyectos profesionales.