Chabeli cuenta su verdad sobre el nuevo amor de Bertín tras romper con Fabiola: "Él no lo reconoce"

Actualmente, Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', con el que ha retomado su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur. Por si fuera poco, desde su separación con Fabiola Martínez, todos se encuentran muy expectantes ante su situación sentimental. Motivo por el que ha vuelto a ocupar todos los espacios del corazón.

Hace unas semanas, relacionaron al cantante con Chabeli Navarro, ex pareja de Kiko Rivera. La revista 'Semana' aseguró que el cantante podría haber encontrado un nuevo amor. Tal y como publica, Bertín llevaría "cinco meses" viéndose con "una joven de Sevilla". Una información que el presentador ha desmentido en todo momento. "Pero no pasa nada. Lo de esta semana no pasa nada, si yo no he negado nada", comenzaba contestando el invitado a Nuria Roca en 'La Roca'. "Si yo conocí a la chavala esta hace unos cuantos meses. Además, iba con una hija mía. La he visto un par de veces y es una niña encantadora, estupenda... Pero yo no tengo nada. Ya está", aseguraba el cantante.

No obstante, tras el revuelo causado, ha sido Chabeli quien ha decidido pronunciarse al respecto en 'Socialité'. Tal y como ha comunicado María Patiño, la ex de Kiko Rivera ha confirmado haber manteniendo una relación sentimental con Bertín durante unos meses. "Nos conocimos en una fiesta de un doctor estético de Sevilla. Yo no sabía a quien me iba a encontrar en la fiesta, y resulta que estaba él", contaba ella, corroborando así la versión del cantante.









"Me siento engañada"

"Él es el que abrió la puerta. Se acercó y se acercó a todas, no es que se acercara a mí expresamente. Después de esa fiesta sí que nos intercambiamos el teléfono y ahí empezó lo que es nuestra historia", contaba Chabeli. "Nunca me ha llevado en plan secreto. Él y yo hemos salido a sitios públicos con total libertad. Él no me ha tenido escondida nunca", agregaba.

"Él a mí me encantaba y lo he protegido muchísimo, muchísimo. Al principio estaba mosqueadísima con él, pero es que ahora tengo indignación y una pena porque no me lo esperaba, la verdad", reconoce ella tras ver como Bertín desmiente cualquier tipo de relación con ella, aunque reconoce que no fueron pareja porque no hablaron de formalizar la relación.

No obstante, asegura que llevaban meses saliendo y muy ilusionados. Por este motivo, Chabeli se ha mostrado muy ofendida al escuchar al cantante decir que solo se conocían de "un día o dos". "¿Y todas las cosas que tenemos planeadas por hacer juntos? Es que no entiendo nada", se lamentaba ella.

"Me siento engañada, utilizada, me siento mal y bueno... Yo sé por qué lo hace, lo que pasa es que no lo puedo contar. Puede que esté a dos bandas", opinaba Chabeli. "Por muy Bertín Osborne que sea tampoco es que se le pueda proteger. Me está vetando de un montón de lados y me está cerrando un montón de sitios para hablar", revelaba.