César Carballo responde alto y claro a los que le critican por querer 'covidilizar' la gripe

Hace tan solo unos días el doctor César Carballo, urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se convertía en el centro de la polémica en las redes sociales por una serie de declaraciones que le hizo al periodista Iker Jiménez en el programa 'Horizonte', de Cuatro.

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el facultativo madrileño ha alzado la voz en diversas ocasiones para convertirse así en una de las voces más reconocidas de nuestro país a la hora de analizar el avance de la pandemia o para conocer la situación en la que se encuentran los hospitales, así como para conocer desde el corazón de los mismos cómo están viviendo los sanitarios la situación de la sexta ola.





En este contexto, en el que la sexta ola avanza sin control por nuestro país y deja decenas de miles de nuevos contagios diarios por a avance de la variante ómicron, el doctor Carballo aprovechó para visitar el plató de Cuatro, donde no solo aprovechó para dar algunas claves de esta nueva ola pandémica, sino para abordar uno de los asuntos de mayor repercusión estos últimos días: tratar la covid-19 como una enfermedad endémica.

"El año pasado nadie murió de gripe", aseguró el facultativo. "Esos 6.000, 8.000 o 10.000 que se morían, ¿dónde están?", se preguntó Carballo. "Este año tampoco se muere nadie. Es decir, ese sacrificio que dábamos... a lo mejor hay que pensar al revés. ¿Por qué no "covidilizamos" la gripe en vez de gripalizar el covid?", argumentó el urgenciólogo. Una serie de declaraciones que fueron objeto de críticas en las redes sociales por parte de decenas de usuarios, que le acusaron de frecuentar "demasiado" los platós de televisión o de tratar de alarmar a la población.





César Carballo, sobre la polémica generada por "covidilizar" la gripe

El urgenciólogo ha aprovechado esta situación para tratar de acallar la polémica, así como para reivindicar su postura. Lo ha hecho en su cuenta oficial de Twitter en la que, aprovechando una noticia sobre sus palabras en el programa 'Horizonte', ha sido claro sobre su posición sobre este asunto.

"Mejor que gripalizar, covidilizar la gripe, o como luchar por los que no pueden luchar por sí solos", ha escrito el facultativo. "Para eso me hice médico, lo siento, yo no abandono", concluye el mensaje.

César Carballo revoluciona las redes sociales por lo que dice de la gripe https://t.co/VmeEw0HfLS — Cesar Carballo (@ccarballo50) January 16, 2022





Una vez más, y como ya viene siendo habitual desde que conocimos al doctor Carballo, sus palabras han tenido comentarios a favor, así como detractores. Por un lado, hay quienes han compartido "su punto de vista" y le han agradecido su trabajo. Otros, no obstante, le han reprochado este tipo de declaraciones y han cargado duramente contra el facultativo.