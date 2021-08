Cepeda toma postura y revoluciona las redes sociales al desvelar su ideología política

Luis Cepeda es uno de los triunfitos más polémicos que han pasado por el concurso, fuera y dentro de La Academia. Durante su paso por 'OT 2017' dio mucho que hablar, lo que no cesó con su salida. Desde entonces, el cantante siempre ha sido muy activo en redes sociales, donde se le ha bombardeado a críticas en varias ocasiones. Esto ha vuelto a suceder este jueves.

El artista se ha convertido en Trending Topic por unas declaraciones que ha dado en una entrevista para 'El País'. De forma inmediata, sus palabras han llegado a las redes sociales y cada línea ha sido cuestionada por los usuarios de Twitter. Como es habitual, Cepeda ha hablado con total sinceridad y ha dejado claras sus opiniones sobre lo que le parece bien o mal.

En primer lugar, el cantante ha respondido a los diversos encontronazos que ha protagonizado con Vox por sus diferencias políticas. En una ocasión, Cepeda cargó contra Santiago Abascal por sus palabras sobre el ingreso mínimo vital. “Deje de engañar al pueblo con tu racismo encubierto”, dijo entonces el artista en su perfil de Twitter. A raíz de esto, el partido político utilizó sus redes sociales para contraatacar y referirse a Cepeda como “pijoprogre”.

“Lo que me sentó mal realmente es que un partido político, el cuarto partido político más votado en España, se centre en insultar a una persona por redes sociales. Me molestó más eso que el hecho de que me insulten. A mí eso me da igual”, ha contado el cantante para el mencionado medio, haciendo referencia a su encontronazo con Vox.

Las reacciones en Twitter

A raíz de esto, Cepeda ha vuelto a mojarse en política y ha querido dejar clara cuál es su ideología: "Es que yo no pertenezco a ningún partido. Ni soy de derechas ni de izquierdas. Simplemente el tradicionalismo tan tradicional, el machismo que inculcan, el maltrato animal… Todo eso que es tan del siglo pasado pues no lo llevo bien. Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay partido que sea así. Es lo que todo el mundo querríamos".

Concretamente, estas son las palabras que han revolucionado las redes sociales. "Cepeda cariño, si en cuanto tienes un poco de dinero prefieres quedártelo cuál rata sucia en vez de redistribuirlo entre los sectores que tanto te preocupan en lo social..... tan de izquierdas no eres", "Cepeda siendo Trending Topic por que ha sacado nuevo singl... ah no, que es por hacer el ridículo como siempre" o "Pues no Cepeda cariño, yo no querría un partido que piense económicamente como la derecha, porque la derecha solo piensa en los ricos", le reprochan algunos usuarios.

Pues no Cepeda cariño, yo no querría un partido que piense económicamente como la derecha, porque la derecha solo piensa en los ricos. https://t.co/b8ltAiNSjj — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) August 12, 2021

Cepeda siendo Trending Topic por que ha sacado nuevo singl... ah no, que es por hacer el ridículo como siempre. — MALBERT (@ItsMalbert) August 12, 2021

Cepeda cariño, si en cuanto tienes un poco de dinero prefieres quedártelo cuál rata sucia en vez de redistribuirlo entre los sectores que tanto te preocupan en lo social..... tan de izquierdas no eres — Ensaladilla (@Ensaladilla_) August 12, 2021

Hacía tiempo que Cepeda no decía una gilipollez. pic.twitter.com/8eETXOeKNj — estopa (@sabelafd) August 12, 2021

Dado el revuelo causado, Cepeda se ha decantado por responder desde su cuenta oficial de Twitter, aunque no ha querido dar más bombo al asunto: "Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista".

Todavía no he visto que hay de malo en decir que ganaría más pasta con un gobierno de derechas pero que mi ideología es la contraria. Decir que no te identificas con ningún partido por su mierda de gestión en este país está penado con la soga twittera. Disfrutad de la entrevista. https://t.co/jToBVYhkqN — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 12, 2021