Celia Villalobos, harta de un colaborador de Risto Mejide tras una broma sobre La Palma: "Ninguna gracia"

'Todo es mentira' continúa dedicando parte de su programa a la actualidad del volcán de La Palma. Con Risto Mejide a la cabeza, el espacio de Cuatro ha recogido testimonios de afectados y expertos que han contado la última hora de lo vivido en Cumbre Vieja. Este martes, hablando de las ayudas que ha planteado el Gobierno, Celia Villalobos ha mostrado su malestar ante el comentario de un colaborador del programa.

El volcán Cumbre Vieja continua en erupción. Tras diez días expulsando lava, el balance se sitúa en torno a los 6.000 desalojados, ha destruido más de 700 edificaciones y ha arrasado más de 20 kilómetros de carretera, aunque no hay que lamentar daños personales. A última hora de este martes, la lava llegaba al mar, con la Televisión Canaria informando en directo de la situación, en una cobertura muy aplaudida en las redes.

El pasado lunes la erupción paraba durante unos minutos, pero tras reanudarse, la lava ha emergido de zonas más profundas por lo que la lava está más caliente y se ha desplazado con mayor rapidez, especialmente en los metros más cercanos al mar. El Gobierno ha aprobado este martes 28 de septiembre en el Consejo de Ministros el paquete de ayudas para los damnificados por la erupción del volcán de La Palma, para los que destinarán 10 millones de euros en compra de viviendas y enseres.

En 'Todo es mentira' han comentado las últimas noticias de actualidad que pasan por el precio de la luz, los macrobotellones que se están viviendo en los últimos días y las consecuencias de la pasada DANA en algunas zonas de España, y también han tenido tiempo para la última hora de la erupción del volcán.





Celia Villalobos contra un colaborador de Risto Mejide

Celia Villalobos ha querido comentar la noticia en 'Todo es mentira', donde apuntada que, lo que más le había llamado la atención era la cantidad que se destinaba para una casa, unos 50.000 euros, lo mismo que para enseres, una cantidad en este caso que la política sí veía más acertada.

Además, Villalobos recordaba que el suelo afectada por la lava no va a ser habitable, "¿de dónde van a sacar el suelo? ¿Quién le da el suelo?, "¿se lo quitamos a un vecino de al lado?", preguntaba en la mesa del programa de Cuatro, en la que junto a Risto Mejide también se encontraba Antonio Castelo, que no ha dudado en meterse con la política ante su comentario económico.

"¿Celia quieres que mandemos a unos cuantos concejales valencianos del PP para que recalifiquen la lava?", le preguntaba Castelo, ante la mirada atenta de Villalobos, a quién no le sentaba bien el tono de su compañero y le respondía diciendo: "yo comprendo que eso te hace mucha gracia pero a mí no me hace ninguna".