Celia Villalobos desvela algunos secretos de la política: "La mejor forma de ser ministro es no hacer nada"

La cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity 5'ha sido uno de los programas más tensos para los concursantes, lo que ha podido verse en la actitud deRaquel Sánchez Silva,Celia Villalobos y Ainhoa Arteta, quienes han llorado en repetidas ocasiones a lo largo de las pruebas. No obstante, la ex política se ha convertido en la protagonista del programa por sus conflictos y bajones.

Sus animos desaparecion cuando fue elegida como capitana en la prueba de exteriores, ya que su forma de liderar fue muy criticada por parte de sus compañeros, por lo que no se "sintió respaldada". Asimismo, también se enfrentó a Lucía Dominguín, Ahinoa Arteta y La Terre, dado que ellas la desobedecieron y cuestionaron como capitana. No obstante, a pesar de la tensión, su equipo salió victorioso.

Es por esto por lo que puedo ver la prueba de eliminación desde el balcón de las cocinas, donde mantuvo una interesante conversación con Florentino Fernández, quien se interesó por la vida política de Villalobos.

Antes de confesarle por qué abandonó su profesión, la malagueña reconoció que la cocina había tenido un papel fundamental en su vida. "A mí me salvó", confesó a su compañero. "De pronto, una mañana, la nada. Me echaron del Gobierno. Era una diputada, no había nada que hacer", explicó la ex política.

Dadas sus confesiones, Flo le preguntó, con curiosidad, por el horario laboral que tiene un político. "Yo conozco a ministros que dicen que, la mejor forma de serlo, es no hacer nada, dejar los problemas para el siguiente y tú pasar desapercibida. Y se mantienen cuatro años como ministros", desveló Villalobos, dejando estupefacto al humorista.