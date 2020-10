Celia Villalobos se derrumba tras las críticas de sus compañeros: "Creen que los políticos somos de plástico"

La cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity 5' ha sido una de las más duras de la temporada, lo que se pudo demostrar con la cantidad de lágrimas que inundaron el plató durante las tres pruebas. En primer lugar, Ainhoa Arteta​ lloró de rabia al ser acusada de desaprovechar el producto. Celia Villalobos se derrumbó tras su capitanía fallida, al igual que Raquel Sánchez Silva, que terminó convirtiéndose en la expulsada de la semana.

Esta entrega resultó ser muy dura para la ex política, quien estalló al final de la prueba de exteriores al "no haber hecho las cosas bien" y por no sentirse "respaldada" por su equipo, a pesar de ser la capitana que se llevó la victoria.

Esta situación se debe a que, durante el cocinado, Villaobos ha protagonizado distintos enfrentamientos con Lucía Dominguín, Ainhoa Arteta​ y La Terremoto de Alcorcón. La malagueña ha sufrido las provocaciones y las pullas lanzadas por parte de Dominguín y Arteta, quienes la desobedecieron y cuestionaron como capitana: "Celia no hace nada, se está yendo de un lado a otro", comentaron.

"No la hagas caso", recomendaba la hija de Lucía Bosé a sus compañeros, ya que consideraba que Villalobos no se estaba enterando de las elaboraciones. "No me hables", le respondía Dominguín cada vez que le daba una orden a gritos. Finalmente, la Bosé consiguió enfadar a Villalobos: "No tienes sentido del humor", le reprochó. "Estoy desesperada. La Lucía manda mucho, le gusta provocar. La odio", le dijo la malagueña a Samantha, quien se pasaba para ver como iban los aspirantes.

"No ves que todos hablamos bajito y nos llevamos bien, Celia. No grites, que no hace falta", le contestó Dominguín. "A Ainhoa no la tenía que haber elgido, es más lenta que el caballo del malo", declaró Villalobos, lo que ofendió a Arteta, quien, desde ese momento, comenzó a ignorar las indicaciones de su capitana.

Acto seguido, también ha discutido con La Terremoto, lo que la ex política no ha soportado y lo que la ha alterado hasta perder el control del equipo. "Siempre haces lo mismo. Tiras la piedra y luego haces como que no ha pasado nada", le ha reprochado la artista a la expolítica. "Me gustaría que me miraras con menos resentimiento", le pidió Villalobos. "Y a mi me gustaría que no me hablaras como si tuvieses que convencerme de algo", le cortó la de Alcorcón.

Las lágrimas de Villalobos

"Yo tengo mucho carácter y siempre estoy intentando controlarlo. Pero tengo un vozarrón y grito, pero no lo hago ofendiendo a nadie", se ha justificado Villalobos. "La única frase que me ha dolido es que yo soy la que tiro la piedra y escondo la mano, eso no lo he hecho en mi vida", ha desvelado. "Se creen que los políticos no tenemos sentimientos, que somos de plástico... Ese recelo que he visto hoy, me duele. Empieza el machaque a la Villalobos", ha agregado.

Tras las criticas de sus compañeros, la ex política no ha podido retener las lágrimas y se ha derrumbado. "Celia, disfrútalo, que te vas al balcón. No te lleves ahora un disgusto", le gritaba Raquel Sánchez Silva para darla animos. "A mí que coño me importa el balcón", exclamó Villalobos cortando a su compañera. "Lo que me importa es hacer las cosas bien y yo no lo he hecho bien", ha dicho entre gritos.