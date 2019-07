'La casa de papel 3' desvela el motivo del misterioso regreso de Berlín

Al fin hemos conocido cuál era la verdad del misterioso regreso Pedro Alonso, que da vida a Berlín, en 'La casa de papel 3'. Andrés de Fonollosa sigue siendo uno de los miembros más queridos del equipo de El Profesor, encarnado por Álvaro Morte, y se sacrificó al final de la segunda temporada para salvar a sus compañeros. Fue una grata sorpresa que podría significar que seguía vivo o que simplemente formaba parte de un recuerdo de su hermano.

Un rótulo en la escena del reencuentro entre Andrés y Sergio en el desenlace del primer episodio de la tercera entrega ha desvelado el motivo de la aparición. Los hermanos se reencontraron en la Piazza del Duomo de Florencia "5 años antes de la hora cero", como se ha indicado en la parte inferior derecha de la pantalla: "Hermanito. 'Benvenuto in Italia', un país con estilo, no como tú, que pareces un viajante. Te voy a llevar a mi casita. Tengo tantas cosas que contarte".

El origen del plan del gran golpe

Se trata de un 'flashback' para conocer el origen del plan del atraco al Banco de España, un plan suicida que llevarán a cabo para salvar a su compañero Río, interpretado por Miguel Herrán. En la siguiente escena, hemos descubierto que Andrés de Fonollosa se mudó a una capilla de un monasterio, habitado por monjes cistercienses con voto de silencio: "Ni nos cruzamos. Son los vecinos perfectos. Ellos están en un ala y yo en otra".

"Les he contado que soy un intelectual que necesita austeridad y retiro para escribir un tratado de filosofía teológica. También les he pagado la reforma y les he evitado tener que convertir esta maravilla en un hotel", ha explicado Berlín.

Fue entonces cuando 'La casa de papel 3' nos presentó a Palermo, al que da vida Rodrigo de la Serna, y vimos una ingente maqueta del plan para dar el gran golpe de la nueva temporada. "Os lo he dicho más de una vez. Se puede sacar el oro, pero no hay ninguna manera de salir vivo del Banco de España", señaló el personaje de Álvaro Morte.

"Lo que nunca imaginó El Profesor es que algún día tendría que hacer suyo ese plan suicida". Con estas palabras, Tokio, encarnada por Úrsula Corberó, da paso a la siguiente escena, en la que los atracadores llegan al que fue el hogar de Berlín para trazar un plan para rescatar a Río.

En las dos primeras temporadas de la ficción de Netflix y Vancouver Media, nacida en Atresmedia, Andrés de Fonollosa nos regaló momentos inolvidables, como líder del espectacular golpe a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre desde dentro, mientras que su hermano por parte de padre, El Profesor, organizó toda la operación desde fuera.