Sale a la luz la insólita 'carta' que jugará Telecinco para desbancar a 'Mask Singer' y ganar espectadores

La presentadora y humorista Paz Padilla ha estrenado el nuevo programa de Telecinco, "La última cena", un show culinario que vuelve este verano a Telecinco en el que parejas de famosos tendrán que ponerse a cocinar para agasajar a sus invitados. En cada programa, una pareja de famosos deberá pensar y elaborar un menú para agasajar y sorprender a sus invitados, también personas conocidas, y ante la atenta mirada de dos jueces con estrella Michelín, los chefs Begoña Rodrigo y Miguel Cobo.



Mediaset lucha cada mes por ser líder de audiencia frente a su eterno enemigo, Atresmedia, lo que supone que se reajuste la programación de manera frecuente para conseguir los mejores datos. Ahora no estamos hablando de un cambio específico de programación pero sí un movimiento estratégico para conseguir luchar contra el 'Mask Singer', el programa de Atresmedia que ha cosechado grandes datos de audiencia.

'La última cena', en guerra contra 'Mask Singer'

La lucha por la audiencia entre Mediaset y Atresmedia está completamente servida. Recientemente, Telecinco ha estrenado la segunda edición de 'La última cena', presentada por Paz Padilla y que ha sido duramente criticada por la ausencia de muchos colaboradores de 'Sálvame'.

Por ello, frente a las protestas de los espectadores y con la 'guerra' abierta con Atresmedia, Telecinco ha tomado la decisión de colocar a Carmen Borrego en el programa de cocina de Paz Padilla, quien cocinará junto a Kiko Hernández. Al principio, todas las miradas estaban puestas sobre su sobrina Alejandra Rubio, pero este mismo miércoles ha anunciado el 'tándem' entre Hernández y Borrego.





Gracias a este último movimiento, 'La última cena' recurre de nuevo a Kiko Hernández. Asimismo, se ha desvelado que Lydia Lozano será una de las comensales del espacio.

YA ES OFICIAL | Kiko Hernández cocinará junto a Carmen Borrego en la segunda entrega de #LaUltimaCena2



| #YoVeoSalvame#LaUltimaCenapic.twitter.com/0CwH2UBb42 — Alex Fernández (@alexfdz24) July 28, 2021





Una pareja no menos sorprendente, ya que en las últimas semanas se ha vivido auténtica tensión entre ambos colaboradores de Telecinco. Sin ir más lejos, este mismo miércoles, y después de que Carmen irrumpiera en el plató, Kiko hizo todo lo posible por no mirarle a la cara. "Vengo vacunada y con la pauta completa de Kiko Hernández", advertía ella antes de empezar un nuevo enfrentamiento con Kiko.

"Si no pasara de todo lo que Kiko dice de mí, estaría loca. Es diario. Me nombra hasta en la teletienda. Tiene una obsesión que no la entiendo", añadía. Unas palabras que no quedaron libres de respuesta: "La obsesión que tienes tú también. ¿Por qué te pones a verme si tanto daño te hago?", le ha respondido él.

Críticas a Paz Padilla por sus comentarios a Cristina Cifuentes

El pasado miércoles se emitió el primer capítulo del programa donde se estrenó también la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que después de los rumores que la colocaban en las filas de 'Masterchef Celebrity' se ha lanzado a participar en el programa de cocina de Telecinco.





La presentadora del programa no se cortó ante la expresidenta de la Comunidad de Madrid y protagonizó algunos desafortunados comentarios que se llevaron el protagonismo. Al probar el ceviche de corvina que la pareja había dado a Alba Carrillo, la ex líder del PP dijo que no sabía igual que el suyo y el grupo que alguien le había echado tabasco. “Alguien ha intentado boicotear el plato” dijo la presentadora. "La política es lo que tiene, el boicot. Lo que te hicieron a ti, Cristina, que tú lo contaste en el Deluxe. A ti te pusieron un bote de crema y a esta le han puesto tabasco" dijo Paz Padilla.

El comentario más desafortunado llegó cuando Padilla pidió “por favor, escuchad el veredicto que Cristina tiene un Máster, digo, bueno no...en comida, en comida”. La presentadora quiso rectificar tras este comentario en referencia al caso Máster, del que hace un mes fue absuelta. Cifuentes, no quiso reaccionar ante estas palabras.