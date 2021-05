Carmen Porter cuenta el día que la intentaron secuestrar: “Provocó que me volviera miedosa”

Carmen Porter se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión durante la pandemia de covid-19. La presentadora comparte protagonismo con su marido Iker Jiménez en Cuarto Milenio y Horizonte, dos de las apuestas más fuertes de Mediaset. En una entrevista con Semana, Porter se ha sincerado sobre su vida y ha explicado momentos hasta ahora desconocidos de su pasado.

Carmen Porter reconoce las críticas que sufrieron ella e Iker por informar del covid

"Nosotros en enero de 2020 ya estábamos hablando de lo que iba a venir. La primera factura que tengo de comprar mascarillas es a finales de enero. Por eso en febrero, contra todo pronóstico, aconsejamos comprar comida para 15 días, que quien pudiera comprara mascarillas".

Un discurso que chocaba con la línea oficial desde el Gobierno y los medios afines, que minimizaban la amenaza del virus: "Me acuerdo de Lorenzo Milà, que hacía la crónica desde allí y, claro, ¿quién le iba a llevar la contraria?", recuerda Porter.

Uno de los rumores más difundidos es que Mediaset había tomado represalias contra Iker Jiménez y Carmen Porter por su línea informativa: "Nosotros nos fuimos del plató porque no había seguridad para grabar. Iker y yo temíamos que alguien se infectara y se muriese".









La noche en la que conoció a Iker Jiménez

Carmen Porter ha contado también lo que pasó en la noche en la que conoció a su futuro marido, Iker Jiménez: "Tenía una casita en Madrid que era de mis padres e hice una fiesta. Pues el vecino de al lado se apuntó y me pregunto si podían venir unos amigos. ¡Y resultó que uno de esos amigos era el que hoy es mi marido!", recuerda Porter.

Al principio, eso sí, Iker no le cayó muy bien: "Yo no le hice ni puñetero caso, la verdad. Hasta que él preguntó a mi vecino: '¿Cómo no me has presentado a la dueña? Si está buenísima'. Y yo pensé que era gilipollas. Pero luego le fui conociendo y para nada era como pensaba".

Ahora su relación no puede ser mejor tras 30 años juntos: "Nos peleamos muy poco. Y cuando discutimos suele ser por el enfoque del programa, no por cosas nuestras de pareja. Es muy difícil discutir con Iker".

Tuvieron que cambiar de casa por el acoso de los vecinos

Porter ha explicado también el motivo por el que tuvieron que abandonar su residencia habitual en Madrid. "Llegó un punto en que la mitad de los taxis y las familias de los taxistas sabían dónde vivíamos. La gente empezó a venir a casa y algunas veces llegaban al portal y llamaban. Una vez se nos presentó un director de una sucursal bancaria porque tenía un fantasma en la casa del pueblo".

"Cuando nació mi hija empezó a darme un poco de miedo. Yo no sabía quién se me estaba acercando y con qué intenciones. Nos empezó a incomodar que la niña empezara a ser fotografiada. Entonces nos mudamos a un chalet en La Moraleja".

El intento de secuestro que sufrió Carmen Porter

Carmen Porter también ha relatado uno de los episodios más duros de su vida, el intento de secuestro que vivió cuando tenía dos años. Un hombre la cogió del carrito de bebé cuando su madre la paseaba por la calle y se la llevo corriendo. Dos ciudadanos que pasaban por ahí consiguieron detenerlo. "Era muy pequeña y ni siquiera era consciente. Eso provocó que me volviera más miedosa. Por las noches dormía muy mal y soñaba con unas manos que querían llevarme".

Afortunadamente, Carmen Porter ha conseguido superar todos sus terrores y ahora se enfrenta sin miedo a las situaciones más complicadas.