Carmen Lomana saca una inesperada conclusión tras analizar un detalle físico de Yolanda Díaz: "Parece del PP"

Miguel Lago y Antonio Castelo se pusieron al frente de 'Los teloneros',como cada tarde, para hacer un análisis de la actualidad con un toque de humor. En primer lugar, hicieron un repaso de los últimos acontecimientos, haciendo hincapié en el estado de La Palma por la erupción de cumbre Vieja y en la política. Por este motivo, dedicaron gran parte de su espacio a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 por parte del Gobierno de coalición.

A raíz de esto, 'Los teloneros' analizaron la relación que hay entre el presidente Pedro Sánchez y la líder de Unidas Podemos Yolanda Díaz, todo ello entre comentarios irónicos y bromas. Una conversación a la que se unieron todos los colaboradores presentes, aunque fue Carmen Lomana quien más destacó por sus inesperados comentarios sobre los políticos.

En primer lugar, la colaboradora hizo un repaso a la ministra de Trabajo y Economía Social, tanto respecto a su estilismo como su coportamiento. Lomana consdiera que Díaz "es una mujer muy preparada y culta", unas palabras que han sorprendido a los presentadores. Asimismo, la celebrity ha señalado el estilismo de Díaz, dadao que opina que, al fin, ha optado por "no llevar las pintas zafias que suelen llevar las de...", una frase que si ha terminado en la mente de todos los espectadores, quien han supuesto las otras mujeres a las que se estaba refiriendo.









Carmen Lomana: "No va de perroflauta"



"Siempre me ha llamado la evolución que ha tenido. Se viste divinamente, se peina muy bien y es una monada", reconocía Lomana, alabando el estilo de Díaz. Fue entonces cuando sacó una conclusión que sorprendió a los presentadores y hizo estallar las risas en plató: "Parece una chica del PP". "No va de perroflauta", ha aclarado por si todavía quedaban dudas al respecto y tras señalar su cambio físico como un "glamour inteligente".

Por otro lado, la colaboradora también quiso dedicar unas palabras a Pedro Sánchez. En este caso, Lomana hizo un repaso de su físico e hizo unas llamativas declaraciones sobre su personalidad, ya que Lago y Castelo no se imaginaban que la tertuliana tuviese esa imagen de Sánchez.

La colaboradora cree que Sánchez es un hombre "facilón" porque es "vanidoso". No obstante, al conocerle en las distancias cortas, cambió su opinión sobre el presidente: "Es adorable, simpático, cariñoso y amable. Él sabe que a lo mejor no me vuelvo loca por él, pero vino a saludarme un día, en el palco del Atléti, y dije: 'qué encanto de persona'. Tiene carisma y es muy listo, y me dijo que me había visto pero no me había podido saludar, y eso hay que valorarlo". "No has definido 'listo'. Has definido 'falso'", reflexionaba Castelo, entre risas.