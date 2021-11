Carmen Lomana, harta se pronuncia sobre su día a día: "Me rompe el ritmo de trabajo"

María del Carmen Fernández-Lomana Gutiérrez-García, popularmente conocida como Carmen Lomana, es una empresaria y colaboradora de televisión. Tras quedarse viuda del diseñador industrial Guillermo Capdevila, comenzó a ocupar todos los espacios del corazón, convirtiéndose en un personaje mediático y un rostro importante de la sociedad española, concretamente vinculada a sus negocios y a la moda.

Lomana dedicó parte de su vida a trabajar en el Banco Santander en Londres y, posteriormente, se inició en el mundo del coleccionismo de moda de alta costura. Sin embargo, actualmente, se encuentra más centrada en los medios de comunicación y las redes sociales, donde publica contenido de manera habitual.

La empresaria ha colaborado en diversos programas, lo que sigue haciendo a día de hoy. Se ha podido ver a Lomana en programas como 'Punto DOC' de Antena 3 (2008), '+Gente' de TVE (2012), 'Así nos va' de La Sexta (2013), 'De buena ley' en Telecinco (2013), 'Hoy Nieves!' en 13 TV (2014), 'El rey del pincho' (Canal Cocina, 2015), 'Supervivientes? El Debate' (2016) o 'Todo es mentira' (2019). Y como presentadora en Telecinco para 'Universo Lomana' (2010) y 'Las joyas de la corona' (2010).

Sigue centrada en la televisión y se le ve de manera diaria participando en las tertulias de programas como 'Buenos días, Madrid' (Telemadrid), 'La hora de La 1' (TVE) o 'Espejo Público' (Antena 3). Además, también ha participado como concursante en '¡Más que baile!' (2010) , 'Splash! Famosos al agua' (2013), 'Supervivientes' (2015), 'MasterChef Celebrity' (2018) o 'Ven a cenar conmigo: Gourmet edition' (2019). Incluso ha participado haciendo monólogos en 'El Club de la Comedia'.









"¡Un martes que parece lunes!"

De manera paralela, dedica gran parte de su tiempo en redes sociales, donde muestra su día a día y su gusto por la moda. Esta vez, ha hecho una publicación que ha resultado muy llamativa y ha desencadenado muchos comentarios de usuarios que se mostraron totalmente sorprendidos por la opinión de Lomana.

"¡Un martes que parece lunes! ¡Un poco cansada de días de fiestas estoy! Me rompe el ritmo de trabajo", se quejaba desde su cuenta oficial de Instagram. Mensaje que ha acompañado con un vídeo en el que aparece saliendo del portal de su casa como cada mañana. Con su habitual elegancia para vestirse cada día, se puede ver a Lomana saliendo a la calle para enfrentarse a un nuevo día de su rutina profesional.

Sin embargo, muchos usuarios se han mostrado indignados con la opinión de la colaboradora, dado que no entienden cómo puede quejarse de no disfrutar de los días festivos.En cambio, muchos han apoyado las palabras de Lomana: "A mi pasa igual estoy harta de tanto puente y tanta fiesta" o "Me siento muy así".