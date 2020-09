Carmen Lomana estalla contra Vox: "Parece que se ha metido el más tonto de cada casa"

En 2015, Carmen Lomana fue número 3 de Vox por Madrid. Asimismo, un año después, confesó que se presentó como independiente para hacerles un favor y "darles un poco de publicidad".

Después de meses jugando al despiste, mostró su rechazo al partido político liderado por Santiago Abascal. En 2019, su hermano Rafael se convirtió en diputado de Vox por Albacete, tras lograr 44.237 votos. "Deberían tener cuidado con la gente que meten", comentó la empresaria tras el logro de su hermano.

"De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, ybastante tienen los de Albacete", añadió. "No es porque sea de Vox, el problema del partido es que no tienen gente. En Madrid sí, pero en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", concluyó.

Un año después, Carmen Lomana se ha vuelto a covertir en Trendig Tropic por su opinión sobre Vox.

"No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero, fundamentalmente, no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa", opinó Lomana en el programa 'Las Uñas', de Atresplayer.

Me puedo estar meando pic.twitter.com/5ZmBNHdX52 — Shelly cleent east woody (@Realyssi1) September 13, 2020

La mala relación entre los hermanos Lomana

No obstante, la relación entre los hermanos Lomana nunca ha sido buena, lo que se potenció cuando Rafael se convirtió en concursante de 'Supervivientes'. La tensión entre ambos llegó a tal nivel que, durante otro de sus conflictos, tuvo que intervenir la justicia. Rafael demandó a su hermana por un delito contra el honor, fruto de unas declaraciones que difundió frente a las camaras.