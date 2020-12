Carmen Lomana confiesa las represalias que ha sufrido por difundir su opinión política: "Tengo miedo"

Con motivo de su nuevo libro, 'Cuestión de actitud',Carmen Lomana ha concedido una entrevista a 'Diez Minutos' para hablar sobre ello. Sin embargo, la empresaria también ha hecho hincapié en sus últimas polémicas por difundir su opinión política y en los temas de actualidad, además de en la muerte de su marido y su situación sentimental.

Tras mostrar lo orgullosa que está por haber logrado trabajar "en radio o televisión, lo que define como "un regalo de la vida", la colaboradora de televisión ha reconocido que ser una celebridad no es tan bueno como parece, a pesar de que "no va de famosa" y "le asombra que le conozca tanta gente", lo que le da "vértigo".

A raíz de esto, la entrevistada ha reconocido que "la quieren o no la quieren", lo que se ha podido ver en las últimas polémicas que ha protagonizado por opinar abiertamente y manifestar su ideología política, lo que ha generado cierto revuelo.

"No me corto y porque como algunos piensan que tengo dinero, lo llevan mal y me critican, sobre todos en las redes, pero no te voy a ocultar que eso me pone porque soy muy guerrera. Ahora estoy muy comedida, porque tendo miedo", ha reconocido Lomana.

Asimismo, ha asegurado que, por el momento, no ha recibido ninguna amenaza, aunque "tiene miedo": "Tengo miedo a represalias, y eso que aquí, en esta casa, he reunido a políticos de todos los partidos, desde Más Madrid, Podemos, Vox, PSOE, PP, y todos encantados, pero bueno, lo que sí es cierto es que muchos contratos se me han ido al garete", ha confesado, dejando claro que el ser tan clara también le ha afectado profesionalmente.

"Lo que quieren algunas marcas muy importantes son mujeres florero, sin criterio, sin opinión, cuando debería ser al revés. Un ejemplo es Jane Fonda, que ha hecho campañas contra la guerra de Vietnam, contra Trump, y ahí está, y como ella muchas otras porque tanto en América como en Francia la gente puede manifestarse libremente, pero aquí no", ha agregado.

"Nunca votaría a partidos extremos"

"No se dan cuenta de que todos tenemos el mismo derecho a opinar, y otros a influir en determinados momentos y sobre determinados temas. A Zapatero le apoyaron muchos famosos, y lo han pagado muy caro, entre otros Miguel Bosé, que ahora está en el lado contrario", ha sentenciado.

"La gente debe entender que esto de los partidos no es como ser del Real Madrid o del Atlético de Madrid, y yo tengo todo el derecho a votar a la izquierda o a la derecha según vaya mi país. Nunca votaría a partidos extremos, eso lo tengo claro", ha concluido Lomana mientras demostraba que iba a seguir diciendo lo que piensa públicamente.