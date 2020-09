Carmen Lomana confiesa su experiencia más traumática: "Nunca perdonaré a ese monstruo"

Fran Riverasigue al frente de una sección en 'Espejo Público', un espacio dedicado a las entrevistas. Este martes, el colaborador ha conseguido sacar el lado más emocional de Carmen Lomana. En primer lugar, la empresaria ha mostrado su opinión sobre la situación generada por la Covid-19, la familia real y la moda actual.

No obstante, después de tratar los temas de actualidad, Lomana se ha abierto en canal con el entrevistador y ha tratado su experiencia más dura, el por qué nunca ha podido ser madre.

Según ha confesado la propia celebrity, cuando era joven sufrió un embarazo extrauterino, lo que le provocó un aborto. En este tipo de situaciones, el problema está en que el embrión, en vez de en el útero, suele implantarse en las trompas de Falopio. Sin embargo, la entrevistada ha explicado que el caso no era complicado y que la operación no era demasiado arriesgada, ya que solo tenían que intervenir en una de sus trompas.

"A mí la vida me ha dado mucho, pero me ha quitado mucho, me ha quitado la posibilidad de ser madre. Todo por un médico, un monstruo, al que nunca perdonaré, que por una tontería de un embarazo extrauterino me cortó las dos trompas", ha revelado.

La empresaria ha contado al torero que, cuando se enteró de que no podría ser madre, fue a reclamar al doctor. Este le contestó que "era una ignorante, que para qué quería tener hijos y que se lo quitó por si acaso pasaba la infección a la otra trompa".

No obstante, Lomana ha reconocido que lo peor llegó un tiempo después, cuando, tras superar el "calvario", decidió volver a intentar ser madre sometiéndose a todos los tratamientos posibles. A pesar de ello, no lo consiguió. "Me dije, voy a ser una mujer sin hijos, pero no voy a ser una amargada", ha afirmado, ya que, con el tiempo, asumió que no podría formar una familia.

"Cuando conseguí salir de ese dolor, fue otra dimensión", ha reconocido. Asimismo, la colaboradora de televisión ha aclarado que es un tema que ha conseguido superar con los años y que, actualmente, es capaz de gestionar sus sentimientos de otra manera.