Carlos Sobera desvela a que líder político le gustaría ver en 'First Dates': no es Almeida

Actualmente, Carlos Sobera se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. El presentador lleva varios años al frente de dos formatos míticos de Mediaset: 'First Dates' y 'Supervivientes'. Por si fuera poco, hace unas semanas, fue fichado para presentar uno de los formatos más exitosos de la historia de la televisión: 'El precio justo'. Gracias a esto, Sobera se ha convertido en un rostro habitual de Mediaset y cuenta con un puesto fijo en la televisión.

"A mí me gusta mucho variar porque siempre he sido contrario a que me encasillen, pero para eso tienes que contar con la confianza de las cadenas. Yo he tenido y tengo la posibilidad de presentar 'First Dates', la gala de 'Supervivientes' y 'El precio justo', y eso no sólo me divierte, sino que me permite ir más allá y variar mucho", ha comenzado diciendo el comunicador en una entrevista para 'Diez Minutos'.

Asimismo, el presentador también se ha mojado en política, aunque se ha referido a ellos como fichajes para 'First Dates'. Sobera ha revelado que José Luis Martínez-Almeida estuvo a punto de ir al programa de citas de Cuatro: "Se lo propusieron, pero se echó para atrás. Y me dijo la presidenta que el alcalde liga más de lo que dice". Dado el revuelo de sus declaraciones, 'Todo es mentira' quiso verificar esta información.

Almeida aclaró que se le "tanteó" para ir a 'First dates', pero "no fue una propuesta formal", ya que se considera "muy tradicional" a la hora de ligar y reconoce que tiene "cierto éxito", aunque no descarta en un futuro acudir al programa de Carlos Sobera o hacerse un perfil en Tinder.

Por otro lado, el conductor del espacio de Cuatro ha reconocido que le gustaría llevar a Isabel Díaz Ayuso a su programa para que conozca el amor. "Me encantaría que viniera, y le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene", ha asegurado Sobera, refiriéndose a la candidata del PP. Dentro del mismo partido, también ha reconocido que querría llevar a "Casado": "Yo a Casado le pondría con Carmen Calvo".

A raíz de esto, también ha aprovechado para lanzar una que otra pulla y dejar claro por donde tira su ideología política. En el caso de llevar a "Pedro Sánchez" como participante del formato de citas, le organzaría una cena "consigo mismo": "Esa cita sería infalible", ha asegurado, lanzando así una sútil pulla.

La oferta de Telecinco que rechazó

A lo largo de su carrera, Carlos Sobera ha pasado por diferentes tipos de programas, pero muchos no saben que el actual presentador de 'El precio justo' estuvo a punto de ponerse a los mandos de uno de los espacios más famosos de la historia de Telecinco, tal y como ha desvelado en la misma entrevista concedida a 'Diez Minutos'.

Sobera puedo ser el encargado de recibir a los concursantes que eran expulsados de la casa de Guadalix de la Sierra. Es decir, estuvo a punto de presentar 'Gran Hermano'. Fue en la edición en la que Mercedes Milá decidió no presentar el reality, temporada en la que fue sustituida por el también reconocido presentador Pepe Navarro.

Sobera sabía que era una importante oportunidad, pero estaba en otro momento de su vida: "Agradecí que tuvieran confianza en mí, lo que pasa es que estaba en un momento de crisis porque había tenido un gran éxito con '¿Quién quiere ser millonario?' y me empeñé que tenía que dar un giro de 180 grados y volver a mi carrera de actor. Es por lo que decidí no sustituir a Mercedes".

"Nunca, porque tomas decisiones en función de lo que haces o piensas en cada momento. No era un niño, tenía casi 42 años. Tuve dudas, como es lógico. Mercedes había dejado el listón muy alto, y si aceptaba presentarlo, sabía que podía durar mucho tiempo ahí", ha explicado el presentador en la entrevista, reconociendo que tenía la sensación de que esa decisión era un punto de inflexión en su carrera profesional delante de las cámaras.