El comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simón que ha provocado el enfado de Miguel Ángel Revilla

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, estuvo el pasado jueves con Pablo Motos en 'El Hormiguero' para comentar toda la actualidad de estos días. En este sentido, uno de los asuntos candentes que se pusieron sobre la mesa era el balance que Revilla hacia de la gestión del Gobierno durante el estado de alarma . En este punto apareció un nombre propio, el del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

El debate entre Motos y Revilla por Fernando Simón

El presentador de Antena 3 volvió a ser muy crítico con la gestión que ha venido haciendo, llegando a señalar que ha cometido "una negligencia extraordinaria" al asegurar el pasado mes de marzo que las mascarillas no eran obligatorias, subrayando que esta recomendación no la hizo porque España no tenía mascarillas disponibles para controlar la pandemia.

▶@RevillaMiguelA discrepa respecto a la opinión de Pablo Motos sobre Fernando Simón: "Ante lo que nadie conoce, ¿quién es el 'guapo' que está preparado?" https://t.co/ffzWjmvqGk#RevillaEH — antena 3 (@antena3com) June 25, 2020

En este momento, Revilla quiso reprochar las palabras del presentador, que quiso defender la figura de Fernando Simón en pleno directo: "Ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?", ha explicado el político.

"Estoy hablando de que si no hay mascarillas y se dice que no hace falta, hay diferencia a decir. 'no las hay: haceros mascarillas en casa'. Lo único que hace falta es usar el sentido común", se ha defendido Motos. Pero a estas palabras, Revilla también ha querido responder: "A toro pasado es muy fácil hacer críticas".

Revilla, a Motos: "Estás obsesionado"

Para dar peso a su discurso, Revilla ha señalado que Fernando Simón se ha enfrentado a una situación extrema en los últimos meses: "Este hombre ha soportado todos los días tres horas de preguntas con talante". "A mí me han dicho que sabe un huevo y está fogueado. Ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguanto ahí... 100 preguntas al día, sin insultar a nadie", ha explicado.

En este sentido, Motos pareció haber cambiado un poco su discurso, reconociendo que Simón ha sabido encajar golpes que "igual no eran suyos". Por su parte, Revilla ha querido quitar hierro al asunto con este comentario menos desenfadado: "Y en medio del tema le cae el virus. Hay que ponerse en el papel de él. El tío allí con aquellos pelos, aguantando la leña que le daban. No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo", ha seguido explicando el presidente de Cantabria . Ante los argumentos que Miguel Ángel Revilla ha pronunciado en el plató de 'El Hormiguero', Motos ha admitido que no tiene ningún problema contra Simón y que el trabajo que ha realizado ha sido "brutal": "Pero si cometes errores cometes errores. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo discrepo porque están salvando el mundo", ha dicho Motos a lo que Revilla ha respondido: "Estás obsesionado con los PCR".

También te puede interesar

¿Sabes qué hay detrás de esta foto de Revilla?

Revilla revela en un descuido la (lejana) fecha en la que los españoles podríamos salir de casa