Tu cara me suena vuelve a Antena 3 con muchas novedades y una gala especial: "Va a ser la edición más grande"

'Tu cara me suena' vuelve a la parrilla de Antena 3 por todo lo alto. Próximamente, el talent show dará la bienvenida a su novena edición, cumpliendo a su vez 10 años en pantalla. De esta manera, el programa se convierte en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva. Además, sigue acumulando grandes datos de audiencia al marcar una media de un 20,3% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores.

Aunque el formato sigue manteniendo su esencia, regresará lleno de novedades y con un llamativo casting, formado por Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel. Manel Fuentes volverá a ponerse al frente del programa musical y tendrá que controlar al jurado, formado por Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, mientras discuten por sus veredictos para dar con las mejores imitaciones de los artistas más grandes de nuestro país.

"'Tu cara me suena' es uno de los formatos emblemáticos de Antena 3 que se une a grandes marcas como 'Mask Singer', 'La Voz'... Creo que sitúa a Atresmedia en la vanguardia de todos los formatos de entretenimiento", comenzaba diciendo Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, en la presentación de 'Tu cara me suena' a la que ha asistido COPE. "Respecto al estreno, vamos a buscar una buena ubicación para un formato como este, que es historia de la televisión, para que luzca y facilite el consumo familiar", añadía, dejando claro que no está concretada la fecha de estreno.









Novedades en 'Tu cara me suena'

Por su parte, Tintet Rubira, director general de Gestmusic, ha querido dejar claras las novedades para demostrar a los espectadores que será un 'Tu cara me suena' renovado, pero con su esencia como eje central del programa. "La novedad mas grande es el plató y quisimos que todo jugara al favor del espectáculo. Hemos situado al clonador a un lado, a la izquierda... Así, en el centro, nos deja un espacio mas grande para el espectáculo", ha comentado, haciendo referencia al plató como una de las grandes novedades que se hará notar en la primera gala.

"Además, las pantallas de atrás se abren y se cierran para dejar mas espacio al espectáculo. La mayor parte de la luz es led y tenemos como 500 piezas de luz", agregaba. "Vamos a usar luces de bajo consumo, tal y como está el precio de la luz...", comentaba el presentador al respecto.

"Aunque la gran novedad de cada año es el casting", aseguraba Rubira. "Cuando aspiras a un casting con estos nombres... Te preguntas ¿Cómo va a estar de ego? Pero son todos majísimos. Son todos una familia desde la gala 2", ha contado, dejando claro que el casting de este año va a dar mucho juego al programa y que todos mantienen una gran relación. "Trabajan muchas horas. Les quiero agradecer que se tomen el programa con un nivel de exigencia muy alto. Lo que más nos gusta es que el jurado lo tenga muy difícil a la hora de dar el 12 y nos está pasando", aseguraba.





Además, Rubira ha querido explicar algunas importantes novedades como el 'Te lo regalo': "Habrá alguna novedad en el pulsador. Este año, habrá 'Te lo regalo', en vez del 'Te lo robo'. Es el mismo concepto pero, en este caso, puede ser un regalo envenenado o no. También para que haya salseo y no sea todo tan fácil".

De la misma manera, entre las casillas del buscador, también contarán con 'El duelo': "En el pulsador está 'El duelo', a dos concursantes le saldrá el mismo personaje a imitar, aunque no la misma canción, y tendrán que batirse en duelo. Serán los concursantes quienes tendrán que decidir quien gana el duelo y ser los asesores del jurado".









Una gala especial y adiós al 'All Stars'

Por su parte, Manel Fuentes ha reconocido que también se podrán ver cambios en su vestuario: "Hay un cambio en el vestuario del presentador. Llevaré zapatillas y los zapatos tendrán que esperarse a galas más especiales". "Va a ser la edición más grande, en gran medida, gracias a los señores y señoras que tenemos aquí", añade el presentador, haciendo hincapié en la calidad de los concursantes, lo que Rubira ha corroborado: "Con este casting tan bueno, estamos haciendo actuaciones espectaculares".

También habrá novedades en el formato. Con motivo del diez aniversario, la dirección del programa está barajando la idea de hacer una gala especial, según ha confirmado Ferreiro: "Es una de las ideas que tenemos encima de la mesa, el hacer algún tipo de gala especial recordando los 10 años de 'TCMS', pero todavía no tenemos nada cerrado. Es una idea a la que estamos dando forma".

Al igual que han descartado la opción de hacer un 'All Stars' de 'Tu cara me suena'. "Pactaremos con Antena 3 hacer un 'All Stars' cuando veamos que el formato está llegando a su final. Cuando cumplamos 20 años en antena, a lo mejor si hacemos ya un 'All Stars'. Cuando ya no encontremos un casting mejor", reconocía Rubira tras reconocer que hay muy buenos artistas que quedan por participar, ya que "hay gente de la que llevan detrás 5 o 6 años, como Los Morancos" y se están animando ahora. "Ya tengo ideas muy buenas y gente que ya quiere participar en la nueva temporada", corroboraba Ferreiro, dejando claro que todavía le queda mucho al formato.









"Hay muy buen rollo en el casting"

Asimismo, han adelantado que será una entrega llena de sorpresas, en la que contarán con las visitas de reconocidos artistas: "Han venido amigos, famosos a echarles un cable... Cuando el invitado viene y ayuda al concursante... Voy a hacer un spoiler: la pareja de moda va a estar, pero por separado. Todas las casillas que teníamos de otros años, las estamos manteniendo", afirmaba Rubira.

Por parte de los concursantes, han confesado que "hay muy buen rollo". "Desde que llegamos aquí, nos habéis tratado maravillosamente y, por eso, no puede haber mal ambiente. Nos damos los tenedores cuando estamos comiendo y todo", bromeaban Los Morancos. "Nos ayudamos mucho entre nosotros", apuntaba Eva Soriano, señalando a que se dan trucos para sus actuaciones.

"Venir a 'TCMS' era un sueño para mí. Me gusta tanto como se trabaja, como se prepara, como te transformas cada semana... En algunos de los numeritos se me ha saltado las lágrimas de emoción o de tensión por querer darlo todo y hacerlo bien", decía por su parte Loles León. "Hemos descubierto que Loles León es muy buen hombre", revelaba entonces Rubira, entre risas.