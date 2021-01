Cachondeo con lo que aparece en TV3 durante un debate sobre Puigdemont: a la derecha de la pantalla

Este viernes se ha vivido un momento surrealista en la cadena de televisión pública de Catauña, TV3, en medio de un debate político del programa ‘Els Matins’ en el que se hablaba sobre Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat fugado a Bélgica. Las redes no podían contener el cachondeo cuando se daban cuenta de lo que aparecía a la derecha de la pantalla mientras los tertulianos y el entrevistado del programa debatían sobre la postura de “persecución polítca” del ex presidente.

Concretamente, Puigdemont era noticia este viernes después de comparecer ante el comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara para intentar frenar el suplicatorio remitido contra él por el Supremo por sedición. Todo ello mientras el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazaba entregar a Lluis Puig, ex conseller de cultura de la Generalitat. De eso hablaban precisamente en el programa de TV3.

Cachondeo con ‘Els matin’ de TV3

Y es que, pro la disposición del plano, a la izquierda podía verse al entrevistado del programa, mientras que al centro de la imagen mostraban imágenes recurso de Puigdemont. Pero lo más gracioso ocurría a la derecha, donde se encontraban en plano Carles Fernández y Olga Ruiz, dos periodistas invitados a la tertulia.

Lo curioso es que ambos llevaban un peinado similar entre ellos. Una melena corta tipo Beatle que, curiosamente, tenía cierto parecido con el propio peinado de Carles Puigdemont, muy característico y del que no se desprende desde su salto a la primera línea de política en 2017.

Burlas en las redes: han vuelto los Beatles

Un detalle que no se le ha escapado a las redes sociales donde se ha desatado el cachondeo con la imagen y la coincidencia con los peinados. “Les falta un Beatle...”, respondía el presentador Luis Larrodera. La periodista de TVE, Anna Bosch, no daba crédito a la estampa y preguntaba en el hilo de Twitter si se trataba en realidad de un montaje o si de verdad se había dado tan increíble estampa.

“Veo triple, y os juro que no he bebido…” escribía el perfil oficial de Forocoches. Tampoco faltaban las comparaciones con los Beatles o con el personaje de ‘La hora chanante’, Enjuto Mojamuto, o con el mismísimo ministro de Sanidad, Salvador Illa, que también posee un característico peinado.