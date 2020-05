Buenafuente carga contra la clase política en La Sexta: "No lo entiendo"

Andreu Buenafuente es uno de los cómicos más reconocidos del país. Su papel de principal presentador de late night en varias cadenas de televisión en los últimos 20 años le han proporcionado una credibilidad dentro del mundo de la comedia incontestable.

El presentador de 'Late Motiv' fue uno de los invitados en la última entrega de 'La Sexta Noche' para dar su visión particular de la situación actual generada por el coronavirus y la respuesta de la clase política. El presentador catalán también habló del libro que va a estrenar próximamente 'Reír es la única salida".

Buenafuente dijo que le tiene "absolutamente descolocado y a veces cabreado" el que los políticos opten por la crispación "en el momento más duro de nuestra historia" https://t.co/mEsAYjLw8T — laSextaNoche (@SextaNocheTV) May 17, 2020

La crítica de Andreu Buenafuente a la cláse política

Buenafuente fue preguntado por la situación política que ha generado la crisis del coronavirus. El presentador se mostró contrariado con lo que se está viviendo estos días y de la forma que está respondiendo la clase política: "Me tiene absolutamente descolocado y a veces cabreado también porque sin ponerle ningún color político, lo que no puedo entender es que este país no esté unido en el momento más duro de nuestra historia", sentenciaba de una manera que fue aplaudida desde varios sectores.

Siguiendo en sentido con este discurso, el presentador de 'Late Motive' dejó un recado a los políticos para que se centren en lo que de verdad importa, ya habrá tiempo de rendir cuentas: "Puedo entender que la política es una suerte de idearios para conseguir unos puestos de privilegios, pero se está muriendo la gente. Estamos encerrados en casa, ya tendréis tiempo de volveros a pelear. De verdad que nunca creí que se embarraría tanto esto", se lamentaba seriamente.

Andreu también comentó cómo ha estado viviendo él estas semanas de confinamiento al lado de su mujer, la también cómica Silvia Abril, y su hija. Desde esta vivienda familiar el catalán ha estado grabando diaramente su programa a pesar de las dificultades técnicas: "No entiendo una manera de entender esto desde el cabreo, desde el envenenamiento de tu sangre y tus ideas. No, joder. Suma, apoya. La energía positiva es algo que se extiende y también es otra pandemia, pero positiva", explicaba la mejor forma de afrontar un confinamiento como este.

Finalmente puso en valor la actitud de gran parte de la gente durante todos estos días, algo que ha podido mostrar en su programa: "Tenemos una sección en el programa de gente que manda vídeos. Me emociona ver el buen humor que hay a pesar de la situación que estamos viviendo. La tragedia está en los hospitales, pero la gente todavía le quiere buscar una sonrisa a la vida", finalizaba con ciertos tintes de optimismo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Iñaki López asegura que Madrid tampoco pasará de fase esta semana

¿Censura?: El PP critica a Iñaki López por un gesto durante su entrevista a Teodoro García Egea

Buenafuente y Silvia Abril celebran que Pedro Sánchez asistan a la gala de los Goya