El “buen rollito” entre Netflix y HBO sorprende a las redes

Todos los seguidores de 'Juego de Tronos' estamos de enhorabuena porque ya tenemos fecha para el estreno de la última temporada, que será el próximo 14 de abril.

Este domingo se desveló la fecha de estreno de su última tanda de episodios por medio de un pequeño vídeo de adelanto, en el que aparecen Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) y Arya Stark (Maisie Williams) caminando por un oscuro pasillo.

Y son tantos los seguidores, que hasta la propia cuenta de Netflix España, el principal rival de HBO, no ha podido evitar comentar la noticia y ha propiciado una curiosa anécdota de “buen rollo” entre competidores de más alto nivel. La cuenta de twitter de Netflix España ha comentado de manera graciosa: "Nosotros intentando no comentar el teaser de Juego de Tronos". Y, por su parte, la cuenta de HBO España, no ha dudado en responder con un: "Dinos". Lo que ha producido un intercambio de mensajes que ha sorprendido a las redes sociales.

Nosotros intentando no comentar el teaser de Juego de Tronos. pic.twitter.com/7AfvkLGpgg — Netflix España (@NetflixES) 14 de enero de 2019

Si nos decís algo de lo que va a pasar en Invernalia os contamos alguna novedad del Upside Down. pic.twitter.com/g5ba03vnYY — Netflix España (@NetflixES) 14 de enero de 2019

Trato hecho. Quedamos en Desembarco del Rey al amanecer. Nosotros ponemos los dragones y vosotros la plata y el plomo. pic.twitter.com/6ILaLM9bzv — HBO España (@HBO_ES) 14 de enero de 2019