Broncano alucina cuando Bustamante le explica cuál es su principal fuente de ingresos: "¿Tu fuente principal?"

La noche del jueves, David Bustamante visitó por primera vez 'La Resistencia' para promocionar su nuevos disco 'Veinte años y un destino', en honor a sus 20 años de trayectoria musical y a la canción que le dio su éxito en 'Operación Triunfo', la que interpretó junto a Àlex Casademunt.

El cantante reconoció que era seguidor del programa y, a raíz de todos los programas que había visto, decidió que, a diferencia de otros invitados, él no iba a rechazar hacer promoción de su trabajo e iba a hablar de todos los productos que llevan su nombre. Su intención se comprobó en el momento de los regalos al presentador.

En primer lugar, el cantante le regaló una taza de 'El Hormiguero' a Broncano, ya que es uno de lo invitados platino del programa de las hormigas y es consciente de la rivalidad que hay entre ambos espacios. "Es que aquí viene la gente como: 'na, yo no vengo de promoción'. Yo vengo a promocionar todo lo que tengo", aseguró Bustamante para dar paso a todos los regalos que tenía para el cómico.

Acto seguido, el artista le dio su nuevo disco "en exclusiva", ya que, según aseguró, no había regalado ninguno a nadie todavía ni lo tenía para él, ya que se estrenaba al día siguiente. Pero lo más llamativo fue lo que sacó después. Bustamante sacó de la bolsa todas las colonias que llevan su nombre para regalárselas a David Broncano.

La campaña de publicidad de su colonia en #LaResistencia de #Bustamante es MARAVILLOSA jajaja pic.twitter.com/BI0FgRuo42 — TVMASPI (@sebas_maspons) April 16, 2021

La cantidad de perfumes que había sacado a la venta sorprendieron al comunicador, quien quiso comprobar cuánto había. "Te he traído todos los perfumes míos. Todos mis perfumes", reconoció el cantante mientras sacaba todos y los ponía sobre la mesa. "¡Pero si yo pensaba que solo tenías 'Muy mío'!", dijo Bronca muy sorprendido. "Son ocho, eh", corroboró sin dar crédito. "Déjalos todos ahí. Esto es una maravilla", le propuso el artista entre risas.

"¿No has traído 'Muy mío' clásico? ¿Pero esto cómo puede ser?", se alteró el presentador. "¿Sabes por qué? Porque me los quitan de las manos, macho. Lo vendo todo. Pero prueba 'Muy mío night'", le comentó el invitado. "Este es de 'fucker'. Tengo un dicho: 'Si quieres ligar al instante utiliza fragancias Bustamante'. No falla. Con eso y el Tinder, los bordas", le aconsejó, provocando las risas de Broncano.

Su principal fuente de ingresos

Por un momento, ambos comenzaron a probarse colonias sobre el escenario y Bustamante reconoció que era fiel a sus productos y que era los que usaba a diario. Broncano puso en duda su palabras y olió a su invitado para comprobar su decía la verdad. "Mira otra promoción. Lo bueno que tienen estos productos es que son muy baratas todas. Hacemos buenos perfumes y baratos. Estoy metiendo aquí una cuña que flipas. 10 euros", reconoció el invitado.

"Hoy me han dado un dato que es increíble ¿Sabes cada cuánto se vende un perfume de los míos? Cada 30 segundos", informó muy orgulloso y provocando la sorpresa tanto del presentador como del público. "Entonces, tu fuente de ingresos principal... Qué tu has ganado mucho dinero con la música, pero no creo que vendas un disco cada 30 segundos", la preguntó el presentador, dejando caer que ganaba más con sus perfumes que con su música.

"Yo soy un perfumista que canta. Si quieres decirlo así", bromeó el entrevistado, confirmando así que ganaba más dinero con la venta de sus colonias que con sus discos "desgraciadamente", dijo él. "Me ha gustado mucho", le reconoció el conductor del espacio de Movistar+.