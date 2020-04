Brad Pitt parodia los remedios de Trump contra el coronavirus

"Saturday Night Live" (SNL), el célebre programa de humor estadounidense, volvió este fin de semana a la parrilla tras dos semanas de paréntesis por la pandemia de coronavirus con un colaborador inesperado, el actor Brad Pitt, en una parodia a Donald Trump y sus polémicas sobre la COVID-19.

En la semana en la que el presidente americano afirmó que la enfermedad podría tratarse inyectando desinfectante, el oscarizado intérprete de "Érase Una Vez en Hollywood" se puso en la piel del doctor Anthony Fauci, el médico especializado en inmunología que ha estado al frente de la crisis del coronavirus en EEUU.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHomepic.twitter.com/LYemNAWaAT