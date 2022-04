Boticaria García explica cuando es mejor comer fruta y si engorda más antes o después de cenar

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, dedican una sección al coronavirus de la mano de Boticaria García.

No obstante, en otras ocasiones, resuelven otras dudas respecto a la alimentación o el cuerpo humano. En esta ocasión, los colaboradores hicieron algunas preguntas sobre cuando es mejor comer la fruta: "¿La fruta después de comer engorda más que tomarla entre comidas?".

"No. No hay ninguna razón fisiológica para no comer fruta de postre", comenzaba diciendo la experta nutricionista. "La fruta es igual. Tiene el mismo aporte calórico antes, durante y después de las comidas", asegura la colaboradora, dejando claro que todos los mitos que hay sobre cuando es mejor comer fruta para engordan menos son falsos.









"¿Comer la fruta por la noche engorda más?"



"Es probable que si tomas la fruta antes, como es de cajón, pues llegues a la hora de comer más saciado. Pero más allá de eso, poco se puede ganar cambiando el orden de ingesta de la fruta", explica García. "¿Comer la fruta por la noche engorda más? Esto me interesa", quiso saber Lorena Castell.

"Lo que engorda por la noche son las natillas. Eso sí", bromeaba la colaboradora, dejando claro que no. "A la fruta la tenemos mucha manía pero, de verdad, no tiene nada de malo. Te la comas por la mañana, por la noche... De hecho, cualquier momento del día es bueno para comer fruta", apunta García.

Al igual que ha negado que tomar agua caliente en ayunas sirve para evitar el estreñimiento: "Si tomar agua caliente en ayunas fuese, de verdad, un remedio para el estreñimiento en España no habría un 20% de personas con estreñimiento. 1 de cada 5". "Lo que sí puede ocurrir es que el agua caliente provoque algún movimiento peristáltico. Es decir, que ponga las tripas a funcionar y eso puede favorecer la evacuación. Pero si una persona tiene estreñimiento lo que tiene que hacer es cambiar sus hábitos de vida y tomar mucha fibra, cuidar la alimentación, hacer ejercicio", explica.