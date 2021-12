Bertín Osborne sorprende a Toñi Moreno con una reflexión muy personal sobre Ayuso: "No lo entiendo"

Bertín Osborne ha sido el protagonista de Telecinco en este día de Navidad. El artista y presentador de televisión se ha sincerado con Toñi Moreno en 'Su casa es la suya', donde ha hablado de diversos asuntos de su vida personal: como su relación con sus hijas durante su etapa de artista, las preocupaciones respecto a sus hijos pequeños e incluso de su separación de Fabiola Martínez.

Dejando a un lado el ámbito personal, Bertín Osborne también ha recibido la sorpresa de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país en ámbitos como la política y también de la televisión. Entre los nombres que han destacado están el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presentador de los Informativos de Telecinco, Pedro Piqueras.

"Bertín, a ver cuándo repetimos otra barbacoa fría. Y te pregunto: ¿Por qué decimos ‘otra cervecita’, ‘otra tapita’, es así porque creemos que engorda menos, nos quitamos culpas, le quitamos importancia?", ha comentado Ayuso en el vídeo que ha dedicado a Bertín Osborne.

Sobre la presidenta madrileña, Bertín Osborne se ha despachado a gusto, comentando todo lo que piensa de ella y de la tensión interna que se vive entre el PP de Madrid y la cúpula nacional por la presidencia autonómica del PP: "Que fenómeno es Isabel. Es un personaje y te voy a decir una cosa. Yo la admiro una barbaridad porque me parece que es una chavala con una personalidad increíble y una capacidad increíble también. Está muy bien asesorada con Miguel Ángel".

La sorpresa de Ayuso a Bertín Osborne en Telecinco

Después de estas palabras de cariño, Bertín no ha dudado en posicionarse en esta especie de guerra interna que mantiene la Puerta del Sol con la calle Génova. "Sí te voy a decir que me asombra profundamente y me cabrea muchísimo que le estén haciendo la cama dentro de su propio partido. Que tengan esa guerra con ella su propia gente me parece de quinta regional". Estas palabras han sorprendido a la propia Toñi Moreno, que ha querido concluir la reflexión con la siguiente frase: "Muy clarito todo".

Pero no solo Isabel Díaz Ayuso ha sido la invitada de Toñi Moreno para dar una sorpresa a Bertín Osborne, también ha estado presente el presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, que ha dado detalles respecto a cómo ayudó al propio Bertín Osborne a cerrar su fichaje por Telecinco: "Tengo un gran recuerdo, por eso cuando un día Bertín me dijo 'oye, tengo ganas de ir a Telecinco' le dije que no se preocupara que yo iba a hacer de enlace".

"Yo hablé con Bertín un lunes. Al día siguiente hablo con Paolo Vasile y el miércoles por la mañana estamos en su casa. Así de rápido. Y el miércoles por la tarde ya tenía el contrato firmado", ha concluido el presentador de Informativos Telecinco.