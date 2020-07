Bertín Osborne rompe su silencio y resuelve todas las dudas: ¿Ha censurado el Gobierno su programa?

El presentador de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne, ha roto su silencio para hacer un anuncio muy especial. A través de un comunicado, Mediaset ha explicado que el programa continuará una temporada más. El espacio presentado por Bertín realizará este verano las grabaciones de la nueva temporada del programa de Telecinco.

Bertín Osborne estará acompañado en esta ocasión por invitados de lujo como Lydia Lozano, Concha Velasco o Jesús Vázquez. Con ellos viajará a los lugares más bonitos de nuestra geografía, como las islas de Formentera y La Palma. Unos viajes en los que repasarán los momentos que han cambiado la vida de sus invitados y en los que compartirán espacio con los familiares y amigos que han moldeado su carácter.

Bertín Osborne zanja la polémica sobre la 'censura' del Gobierno

Ante el retraso en anunciar esta nueva temporada en 'Mi casa es la tuya', los rumores se habían disparado, indicando que el presentador no era bien visto por Moncloa, y que esta podía ser la causa de su desaparición del primer plano mediático. No es ningún secreto que Bertín no es el mayor admirador del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por su labor de apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante estos rumores, Bertín habló del futuro de su programa en el espacio 'Viva la vida' de Telecinco y explicó que el retraso en el anuncio de la nueva temporada se debía al confinamiento:”¿Si no tengo programas grabados cómo demonios los vamos a emitir? Es absurdo. Estoy aburrido de escuchar mentiras sobre mí todas las semanas por las cosas más insospechadas [...] Meter al Gobierno ya en esto es el colmo. No tiene cosas más importantes que hacer el Gobierno que pedirle a Telecinco que me eche”.

Bertín Osborne, alto y claro.