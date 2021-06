Bertín Osborne rompe a llorar en directo en Canal Sur con lo que ve de Rocío Jurado: “Muy fuerte”

El presentador y cantante, Bertín Osborne, no podía contener las lágrimas este miércoles en el último tramo de su programa en Canal Sur, 'El show de Bertín'. Un momento en el que también ha podido verse visiblemente emocionados tanto a su colaboradora habitual y ex mujer de El Cordobés, Vicky Martín Berrocal, y a la entrevistada de esta semana, la periodista Irma Soriano.

Todo ello durante un momento especial casi al concluir el episodio en el que han dedicado varios minutos a homenajear a la cantante Rocío Jurado, todo ello rodeado de una actuación musical en recuerdo de la más grande. Incluso el propio presentador se ha atrevido a contar una anécdota que le ocurrió con la artista hace muchos años en México y en la que la ex pareja de Ortega Cano le lanzó dos naranjas desde el escenario que le impactaron de lleno.









Las lágrimas de Bertín y Vicky Martín Berrocal



En ese momento entraba en plató Erika Leiva, cantante y encargada de revivir la voz de Rocío Jurado en Canal Sur rememorando sus canciones más célebres. Pero era en el momento en el que le tocó interpretar “Qué no daría yo” que arrancó las lágrimas de todos los que estaban en la mesa junto al piano.

“Yo voy a uno de mis preferidos, uno de los grandes temas de Rocío, que lo compuso Perales. Qué no daría yo'”, introducía previamente Berrocal. Bertín ya aventuraba que para él iba a ser una canción especial: “Hombre claro, es que estás hablando de Manolo Alejandro, mi tío Juan, y estás hablando de José Luis Perales, que claro, cómo van a componer esta gente... Canciones bandera, espectaculares”.









Quizás es por ello que Irma Soriano rompía en lágrimas y sollozos durante toda la actuación, a la vez que Vicky Martín Berrocal no podía dejar de llorar, mientras que Osborne se echaba las manos a la cara para intentar contenerse sin éxito. Al terminar, la colaboradora de Canal Sur le daba las gracias a la artista y el presentador, emocionado, aseguraba que era un momento “muy fuerte”.





El día que Rocío Jurado pegó “dos naranjazos” a Bertín



Antes de la actuación Osborne se atrevía con una de sus anécdotas más simpáticas con la más grande: “Yo me he reído tanto con Rocío. A mí me pegó dos naranjazos estando en México. Estando los dos allí cantando, me llama y me dice '¿vas a venir a verme?' Yo le dije que no podía quedarme mucho, porque tenía un compromiso después con gente conocida. Y me dice: “No se te ocurra levantarte”. Le dije que vale, pero que no me pusiese en primera fila, que me pusiese en un ladito, porque esta se pegaba tres horas cantando, y había que echarlos del escenario. Rocío y Raphael, los peores en mi vida que he visto”, bromeaba el cantante de rancheras.

“Ella cantaba una cosa que era como un cesto con naranjas. Llego yo, y lo sabía, en el centro y en primera fila. Cuando pude me fui yendo para la esquina cuando ella se iba dando la vuelta. Mientras, ella le iba tirando las naranjas al público. Y me ve que me estoy cambiando de sitio y hace: “¡Ra!” ¡Y me pegó dos naranjazos! Qué risa por Dios”, concluía la anécdota, que mostraba la amistad especial que ambos guardaban.