Bertín Osborne reacciona desconcertado al reproche de Carmen Lomana contra su programa: "Vamos a ver, Carmen"

Hace unos días, se comunicó que Bertín Osborne estrenaría un nuevo programa en Telemadrid. En este caso, no será un nuevo formato, simplemente, trasladará 'El show de Bertín' de Canal Sur a la cadena madrileña, donde se estrenará el próximo 12 de octubre. Como consecuencia, el popular presentador asistió a 'Buenos días, Madrid', programa en el que fue entrevistado como promoción y en el que colabora Carmen Lomana.

Durante la presentación del nuevo espacio presentado por Bertín, Carmen Lomana se encontraba presente como es habitual. Sin embargo, la colaboradora se mostró muy crítica contra la cadena autonómica andaluza y el programa del entrevistado cuando se emitía en ella, una actitud que pilló por sorpresa al comunicador.

"Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion y cada día pasan cosas que no están previstas", comenzaba explicando Bertín sobre su formato. Además, ha revelado que otro factor que hace más interesante el programa es que solo él sabe quién es el invitado que se unirá en la mesa del plató. "Es un caos divertidísimo", aseguraba.

De pronto, mientras el presentador hablaba sobre qué se podrá ver el próximo martes en su programa de Telemadrid, Lomana le cortó y compartió una inesperada opinión que le pilló por sorpresa. "Yo te quería decir que, creo, que la televisión andaluza es bastante sectaria. En el sentido de que funciona con que el 90% de la gente son andaluces", soltaba entonces la tertuliana, sin pelos en la lengua.

"Tú eres madrileño, te ha contratado Telemadrid, supongo que este programa se irá reconvirtiendo en algo más madrileño también, no sólo andaluces", le dejó caer Lomana, con una sonrisa irónica, haciendo referencia a que debería contratar a todo tipo de colaboradores o seguir el mismo ejemplo de su anterior cadena y solo invitar a madrileños.









"Se lo he echado en cara muchas veces"

“Vamos a ver, mira, el programa es para, absolutamente, cualquier sitio de España. Porque no todos los que vienen son andaluces", se defendía el entrevistado. "Pero el 90%", insistía le colaboradora. "Viene gente de toda España. Si tú coges los invitados, ya has visto unos cuantos y ninguno es andaluz", le repetía Bertín, aparentemente descolocado, y señalando la pantalla donde se estaban emitiendo imágenes de su programa.

"Sí, todos", remarcó Lomana. "Es que en Madrid también hay muchísimos andaluces, eh", quiso mediar la presentadora del espacio de Telemadrid. "Si a mí me parece muy bien, pero tiro para casa un poco", reconocía la tertuliana, entre risas. "Vamos a hacer 'El show de Lomana', Bertín", bromeaba uno de los presentes. "Pero, vamos a ver, Carmen. Yo soy de Madrid de casualidad porque he vivido 40 y tantos años de mi vida en Andalucía, toda mi familia es de allí", le decía al cantante. "Tu padre no", le recordó Lomana.

"Toda la familia de mi padre es de Málaga, menos él. Mi madre de Sevilla y toda la familia del Puerto de Santa María y Sevilla. Mis hijas de Jerez, mis hijos de Triana... Quiero decir, que el único que no he nacido allí soy yo y de casualidad. Yo me siento andaluz por los cuatro costados", le aclaró el entrevistado. "Nunca me ha entrevistado, que se lo he echado en cara muchas veces. Ya va tocando", le decía Lomana algo resentida tras reconocer que "no sabía" lo de su familia.

Carmen Lomana arremete contra @canalsur por el programa de #BertinOsborne y la acusa de sectaria . Oír para creer #Television. pic.twitter.com/GmyGGWG9j0 — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021