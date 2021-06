Bertín Osborne se queda sin palabras ante lo que Ayuso afirma de Pablo Iglesias: "No me lo puedo creer"

Para sorpresa de los espectadores de Telecinco, hace unas semanas se anunció que 'Mi casa es la tuya' volvía a la parrilla de la cadena. Hace ya seis meses desde que el programa presentado por Bertín Osborne emitió su última entrega y ha decidido volver por todo lo alto con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras sus grandes resultados del pasado 4 de mayo.

De esta manera, es la segunda vez que la política del PP es elegida para protagonizar el estreno de un formato de Telecinco. Ya lo hizo el pasado mes de marzo con 'La Campos móvil'. María Teresa Campos regresó a la cadena al frente de un nuevo espacio de entrevistas y lo hizo de una manera de lo más llamativa al contar con Ayuso, poco antes de su gran victoria en la capital.

Es por esto por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid volverá a la televisión con uno de los programas de entretenimiento más queridos por la fiel audiencia de Mediaset y se someterá a una entrevista con Bertín Osborne. Por el momento, solo se sabe que la entrevista se lanzará en prime time, pero todavía no hay fecha fijada.

De este modo, las especulaciones sobre el supuesto despido del presentador de Telecinco han llegado a su fin, al igual que la cancelación del formato de entrevistas. Es por esto por lo Mediaset retomará las grabaciones del programa producido por Proamagna tras un largo parón. No obstante, se desconoce si esta entrega dedicada a Ayuso marcará el comienzo de una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' o si será un episodio especial, dado que ya se han hecho otras dedicadas a rostros políticos.





Por el momento, la cadena solo ha publicado breves adelantos en los que se ve a Ayuso compartir un divertido momento con el conductor del espacio de Telecinco. En uno de los avances, se ve como el presentador se interesa por los hábitos de los políticos, concretamente en la alimentación. Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció que, a pesar de haberse independizado a los 22 años, no era mucho de cocinar y solía comer en el bar de abajo de su casa.

"Yo es que me independicé muy joven. Me fui de mi casa a los 22 años, aproximadamente y no tiro de tupper, pero tampoco cocino. Hay una opción intermedia que es el bar de abajo", confesaba Díaz Ayuso, provocando así las risas del conductor del programa de Telecinco.

"Pablo Iglesias estaba ahí"

Asimismo, la política también habla de sus años como estudiante en la Universidad Complutense de Madrid y cuándo conoció a Pablo Iglesias, dado que ambos estudiaron en la misma universidad. El exlíder de Unidas Podemos es uno de los estudiantes más reconocidos del centro, ya que, además de ser un gran estudiante, ejerció como profesor en la que fue su facultad.

"Pablo Iglesias estaba ahí y ¿Sois de la misma edad más o menos?", quiso saber el presentador, ya que habían pasado a la vez por la Complutense. "Sí, sí. Nacimos el mismo día", reconoció la política, dejando muy sorprendido al presentador. "No me lo puedo creer", aseguraba Osborne sin dar crédito. "Así te lo digo", repetía ella.

Que Iglesias y Ayuso nacieran el mismo día es un secreto a voces. Desde que esta información salió a la luz, siempre se ha destacado la llamativa coincidencia. Ambos nacieron el 17 de octubre de 1978 y fueron ellos los primeros en hacerse eco al respecto. Hace un año, el entonces vicepresidente del Gobierno publicó un tuit: "El 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad: el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso; él Iglesias".

