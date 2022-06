Bertín Osborne no da crédito por lo que Anne Igartiburu señala sobre su físico: "Que lo sepas"

Bertín Osborne volvió a ponerse al frente de 'El show de Bertín' y, esta vez, recibió a Anne Igartiburu como invitada, con quien ha compartido muchos momento en televisión. La mítica presentadora de TVE mostró en todo momento su buena relación con el presentador por tantos años compartiendo profesión ante los focos, incluso el cantante se convirtió en el objetivo de las bromas de la entrevistada.

"Yo soy de bañador largo, pero tampoco tanto. Uno medio porque parece que eres paticorto. Al tener unas patas largas que están bien, me pongo el bañador más arriba", confesaba el conductor del espacio, haciendo referencia a su gusto por los trajes de baño. A raíz de esto, el cantante se dirigió a la cámara para quejarse de cómo se diseñan los bañadores a día de hoy.

"Para los tíos hacéis los bañadores como el culo ¿Por qué? Porque los hacen completamente paralelo al suelo. No. Los bañadores de hombre tienen que ir justo encima de donde sale la espalda y por la parte de delante un poco más abajo. Entonces, es cuando los bañadores nos sientan bien. Pero eso ya no los hacen. Hay que hacerlo a media y ya no hacen bañadores a medida", se quejaba el comunicador.

"He comprado dos o tres bañadores este año y una catástrofe. Me los tengo que poner porque no hay otros, pero los hacen fatal", insistía el presentador. Fue entonces cuando Igartiburu se dirigió a su compañero para señalar su apariencia física: "Igual, también es que el cuerpo te ha cambiado".

Ante esto, Bertín se quedó totalmente descolocado por las palabras de la invitada: "¿Cómo que cambiado?". "Que igual no es cosa del fabricante", bromeaba la presentadora, dejando caer que el cuerpo cambia con la suma de los años. "Ahora mismo, estoy en un momento importante de bien", aseguraba el cantante, señalando el buen estado de su físico actual. "Ya hemos visto ya", reaccionaba la comunicadora. "La verdad es que este verano voy a dar que hablar. Que lo sepas", apuntaba Bertín ante el comentario de la entrevistada.









"No hay guion para Bertín Osborne"



Por otro lado, Igartiburu confesó cómo es trabajar con Bertín tras las cámaras y aseguró que nunca podría presentar las Campanadas junto al cantante, lo que él ha corroborado. "Conmigo sería una catástrofe", apunta el conductor del espacio ante lo que Igartiburu asintió. "Te voy a decir porque sería una catástrofe, amigo", apuntaba la periodista. "Hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Bienvenido al evento' y me dice 'Muy bien'", comenzaba contando. "Entonces, le pedía que siguiese el guion y me decía: 'Ah no, sigue tú'. No hay guion", apuntaba el presentador. "Sigue tú que tienes talento y eres la que se lo sabe", se justificaba el presentador.

"Sería una catástrofe porque no hay guion para Bertín Osborne. Eres repanchigado, todo le da igual y, encima, todo te sale bien", asegura Igartiburu. "Siempre le sale bien. Dice: 'tú te lo sabes, qué mas da'", corroboraba Vicky Martín Berrocal, que es copresentadora y compañera de Bertín en 'El show de Bertín'. "Yo hago puntualizaciones. La que se lo sepa que lo haga", reconocía el conductor del espacio. "Si tú no tienes que saberte nada. Lo mejor de ti es eso", apuntaba Berrocal.

"Carillón, cuartos y campanadas. Y feliz año", señalaba Igartiburu, haciendo referencia a que apenas hay guion en las Campanadas. "Anne, cada vez que sea un cuarto dame un azote o algo", le pedía Bertín a la invitada para no perderse al dar las campanadas. "Siempre lo hago al contrario. No lo entiendo. No ha empezado y ya voy por la cuatro", cuenta el comunicador, dejando claro que siempre se pierde en las campanadas para despedir el año.