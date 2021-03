El ‘desliz’ de Belén Esteban sobre su sueldo en plena discusión con Amador Mohedano en 'Sábado Deluxe'

Belén Esteban no deja de acaparar protagonismo en las últimas horas. Al poco de conocerse que será demandada por el periodista Saúl Ortiz (el caso promete llenar unos cuantos minutos televisivos), ‘La Princesa del Pueblo’ acudió a ‘Sábado Deluxe’. Lo hizo para rendir cuentas con Amador Mohedano, exmarido de Rosa Benito, con la que la colaboradora de ‘Sálvame’ ya no mantiene una buena relación.

Como ambos mantuvieron una relación laboral en el pasado, hay deudas pendientes. Así lo aseguró Esteban, que, en medio de la discusión, acabó desvelando uno de los detalles que más interés genera a su respecto: cuánto gana por su trabajo en Telecinco.

El ‘desliz’ de Belén Esteban sobre su sueldo en plena discusión con Amador Mohedano

Mohedano quiso ser tajante con respecto a la polémica gala de los Carnavales de Tenerife en el año 2007, por la que Belén Esteban le reclama 6.000 euros: “No le debo ni un duro”. Tras unos minutos mordiéndose la lengua, la tertuliana acabó por explotar contra el hermano de Rocío Jurado.

“Que después de 14 años venga a hablar de lo de Tenerife, en vez de hablarnos de tu vida. Te voy a decir una cosa. Me da lo mismo, mi vida ha cambiado, tú a mí no me das ningún talón. Si te dan una factura tienes que ingresarlo en el banco. No era nominativo”, aseguró Belén Esteban. Para soltar a continuación: “Me pagan más de 15.000 euros”.

Después de que Rafael Amargo, también presente en aquella gala, interviniese por teléfono para dar la razón a Esteban, el ‘PoliDeluxe’ dictó sentencia: efectivamente, Amador Mohedano debe dinero a ‘La Princesa del Pueblo’. “Quitádselo de lo que cobre esta noche y aquí paz y después gloria”, bromeó Belén Esteban mientras el exmarido de Rosa Benito seguía negando los hechos por activa y por pasiva.

¿Cuánto gana Belén Esteban?

Esteban, cuyo contrato ha suscitado mucha rumorología últimamente, ganaría 1.100 euros por cada programa de ‘Sálvame’ en el que participa. Esto haría un total de 3,66 euros por minuto. Por tanto, su salario mensual superaría con holgura los 10.000 euros, como ella misma aseguró hace unas horas en los platós.

No obstante, Belén Esteban no es la colaboradora mejor pagada del espacio de Telecinco. Son Kiko Hernández y Kiko Matamoros quienes más ganan por participar en el programa que conduce Jorge Javier Vázquez: unos 1.400 euros por intervención en cada caso. María Patiño no se queda muy lejos de Esteban, ya que la también presentadora de ‘Socialité’ se embolsa 1.000 euros por aparición en ‘Sálvame’.