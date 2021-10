Belén Esteban interrumpe la emisión de 'Sálvame' y se encara con un compañero de programa: "Estoy agotada"

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez está creando cada día más conflictos en la pequeña pantalla española. Sobre todo, en 'Sálvame'. Durante el programa de este lunes, Belén Esteban no ha podido reprimirse y se ha encarado con Rafa Mora, uno de los colaboradores del formato. La colaboradora de 'Sálvame' siempre ha defendido que Anabel continuase con la boda pese al fallecimiento de su abuela. Una premisa que también ha sostenido hoy. Durante su intervención, Rafa Mora la ha interrumpido para corregirla. "La relación entre Kiko y Anabel es lo que nos atañe ahora".

Inmediatamente después, Belén Esteban ha recriminado esa interrupción para dirigirse al director del programa. "Alberto, ¿puedo acabar? Si no, me callo toda la tarde", aseguraba.









La tensión ha ido en aumento y Rafa Mora ha lanzado un comentario que ha provocado la salida de la de Paracuellos de plató. "Tú eres la que dejaste la playa llena de m...". En ese momento, Belén ha cogido su chaqueta y se ha marchado. "Estoy agotada. No he acabado de hablar, ¿vale?", decía dejando a la audiencia sobrecogida.









Jorge Javier Vázquez ha tratado de solventar el problema y le ha preguntado el motivo de su cabreo. "Pues que estoy harta, tío. Se ha casado y ha sido una boda maravillosa. Como no me deja acabar, él que sabe de todo, me gustaría acabar. Anabel no es la que ha dado bofetadas a nadie. Para mí, la que dio bofetadas el día de la boda fue Isabel Pantoja niña".

Belén Esteban se convirtió en protagonista de la boda de Anabel Pantoja con su actuación musical: "Vamos"

Es una de las bodas de índole social de la que más se habla. El enlace entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Al evento acudían muchos rostros conocidos de nuestra televisión y compañeros de Anabel Pantoja en 'Sálvame'. En este sentido, han sido varios los clips que se han hecho virales en las redes sociales durante las últimas horas: uno de ellos mostrando la 'fiesta' que Belén Esteban organizaba con un micrófono en mitad de la barra libre.





Belén Esteban animando la celebración de la boda de Anabel Pantoja. pic.twitter.com/axw2DXydQh — TODOTELE (@todotele_) October 1, 2021





Era la colaboradora de Mediaset la encargada de amenizar parte de la velada. A ritmo de 'Gasolina', una de las canciones más importantes de la historia del reggaeton, 'la Esteban' quiso animar a todos los asistentes, gritando en más de una ocasión palabras como "vamos".

Una ceremonia que estuvo también protagonizada por varios discursos y cantes en los que la pareja se animaba, tocaba las palmas, ha sonreía y se emocionaba. Omar Sánchez también quería dedicarle unas palabras a su pareja antes de ponerse los anillos y le comentaba que: "Mi morena trianera quiero decirte que por fin estamos cumpliendo nuestro sueño. Eres una persona increíble, luchadora y trabajadora, por eso te he elegido a ti. Solo me queda decirte una cosa, no cambies nunca y quien te conoce sabe de lo que estoy hablando".