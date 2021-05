Belén Esteban deja claro si abandonará 'Sálvame' en los próximos días: "El que no quiera estar..."

Belén Esteban es uno de los personajes televisivos más populares de España. La ‘princesa del pueblo’ se ha colado en todos los hogares del país gracias a su participación recurrente en ‘Sálvame’, donde es una de las colaboradoras de referencia. Sin embargo, sus apariciones mediáticas no son su único ingreso, como demuestra su nueva aventura empresarial a partir de una línea de gazpachos y salmorejos que lleva su nombre.

Es este negocio, Los Sabores de la Esteban, el que ha generado cierta especulación sobre una posible salida de la tertuliana de la pequeña pantalla. Es algo que se lleva rumoreando desde hace un tiempo, antes incluso de conocerse este proyecto gastronómico. De ahí que la de San Blas haya sido cuestionada por su futuro profesional en una entrevista para LOC (El Mundo).





Belén Esteban deja claro si abandonará 'Sálvame' en los próximos días

“Mucha gente pensaba que estaba montando una empresa para tener un colchón económico y poder irse pronto de la tele...”, se le comenta a Belén Esteban en un fragmento del texto. Es entonces cuando ella deja claras sus intenciones sin ningún tipo de tapujos: “No. Yo 'Sálvame' no lo voy a dejar. Es mi programa y me ha dado muchas cosas”.

Lo cual no significa que todo sea de color rosa para la Esteban en su programa. “A veces me quejo y digo: ‘Es que estoy todo el día en la tele’”, reconoce. Para añadir después: “Pero luego me voy de vacaciones y digo: ‘Puf, es que lo echo de menos’. Porque, ¿sabes qué pasa? Que tienes una rutina. Muchas veces estoy más horas en televisión, con mis compañeros, que en mi casa. Entonces, aunque nos matemos y aunque la gente no se lo crea, cuando a alguien le pasa algo importante, ahí estamos todos”.

“Sé que a lo mejor somos un programa de locos, pero ‘Sálvame’ está ahí, la audiencia nos ve y tenemos mucho que agradecer. Hemos vivido cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y es tan sencillo como que el que no quiere estar, que no esté. Nosotros somos un equipo para lo bueno y para lo malo”, zanja el asunto Esteban.

La ‘princesa del pueblo’ también aprovecha la entrevista con LOC para confesar que no vería con malos ojos hablar sobre política en ‘Sálvame’. “Creo que con mis compañeros -sobre todo, Jorge Javier- estamos preparados para hacer entrevistas a gente de la política. Porque creo que haríamos preguntas sobre lo que la gente opina de verdad”, considera Belén Esteban.





Eso sí, esto no significa que ella vaya a probar suerte en unas elecciones en el corto plazo. “Para estar en política, para llevar un país como España, hay que estar muy preparada. Los que se dedican a la política tienen que saber, primero, lo que quiere un país y, segundo, cómo llevarlo hacia adelante. Y yo creo que eso es muy complicado”, sentencia la Esteban.

Además, tiene claro que ella no protagonizaría ninguna serie documental al estilo de la de Rocío Carrasco: “Ahora miro hacia el futuro... Por eso no haría ningún documental. Las cosas han pasado y ya está. Creo que todo está muy claro y si me quejara, no sería justa”.