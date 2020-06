Begoña Villacís rompe su silencio tras su ruptura sentimental: "Estoy entretenida"

Mucho se está hablando en los últimos días sobre la vida íntima de Begoña Villacís, la política de Ciudadanos que actualmente se encuentra en el cargo de vicealcaldesa de Madrid.

Se ha especulado mucho después de que en las últimas horas se haya conocido que la dirigente de Ciudadanos se ha separado de Antonio Suárez-Valdés después de 15 años y tres hijas en común. No han tardado los rumores en situarle nuevos amores a la política, y es que desde algunos medios se ha llegado señalar que ya mantendría una relación con el periodista Rubén Amón, algo que el propio periodista ha desmentido: "Begoña es muy amiga mía. Me sorprenden mucho las noticias que se están publicando. No compartimos la vida como se está diciendo", ha asegurado el informador en Vanitatis.

Tras todo la política ha pasado por 'Espejo Público'para tratar temas de actualidad, derivados con la nueva situación que vive Madrid con la nueva normalidad. De esta manera Villacís ha comentado las medidas que se están tomando desde la capital para contener el coronavirus, por ejemplo en el aeropuerto de Barajas, donde la formación naranja apoya por que la toma de temperatura a los pasajeros o los cuestionarios sobre la enfermedad son "medias cosméticas" y el Gobierno llega tarde a esto.

También ha mostrado que medidas pida su partido para los turistas que llegan desde fuera para evitar cualquier tipo de rebrote: "Desde Ciudadanos no están pidiendo que se vete a los turistas, desde su formación solicitan que se haga una PCR 48 horas antes del vuelo para que sea seguro".

Además, al contrario de la situación política en la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos y Partido Popular estan teniendo más de un enfrentamiento por la gestión en la región de la crisis del coronavirus, en la capital la relación con el edil de PP, José Luis Martínez-Almeida es muy buena: "Estamos trabajando muy bien conjuntamente".

Sin embargo, al final de la entrevista a Susanna Griso no le ha importado preguntar a su invitada sobre los rumores de su vida personal. Una pregunta que no ha desistido a responder la política: "Al final a día de hoy soy una mujer más en España. Y cualquiera que lo haya vivido o que tenga amigas que han pasado por esa situación sabe que son momentos en los que hay que tirar para delante", ha explicado Villacís.

"Como tengo mucho trabajo y mucho entretenimiento también con mis hijas... pues bien", termindado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus.- Villacís aboga por realizar pruebas PCR a turistas 48 horas antes de su llegada a Barajas

Almeida y Villacís vaticinan "bastantes acuerdos" en las Mesas de los pactos por Madrid