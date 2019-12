Bardem provoca a la ira de los productores turcos tras verse con Can Yaman en su vista a España

El actor y modelo turco Can Yaman visitó España para participar en el programa de Telecinco 'Volverte a ver', que se emitirá este viernes 29 de noviembre a las 22:00 horas. El protagonista de la comedia romántica 'Erkenci Kus (Pájaro soñador)' y de la serie 'Dolunay (Luna llena)' se entrevistó con el presentador Carlos Sobera y mantuvo un encuentro con sus fans en el programa.

"En los últimos meses la popularidad de Can Yaman se ha disparado en España. Enseguida entendimos que podía ser muy interesante para el programa contar con su participación, por lo que no dudamos en proponerle su visita a nuestro plató", relataba Josep Tomás, director de 'Volverte a ver'.

"Al mismo tiempo, estuvimos buscando en nuestra base de datos y encontramos una historia muy humana que podía ser muy bonita para nuestra audiencia", adelantó Tomás acerca del programa.

Desde su debut en 2015 en televisión con la serie 'Inadina Ask', Yaman ha encadenado cinco años de labor incesante, en los que ha sumado a sus créditos televisivos los títulos 'Hangimiz Sevmediz' ('We all fall in love'), 'Dolunay (Luna llena)' y 'Erkenci Kus (Pájaro soñador)'. Su papel en esta última serie lo ha convertido en uno de los intérpretes turcos con mayor proyección internacional.

El próximo mes de diciembre Mitele PLUS ofrecerá para sus abonados el desenlace de 'Dolunay (Luna llena)', la serie de Yaman que se emite en Divinity. Además, Mediaset España ha adquirido las ficciones 'We all fall in love' e 'Inadina Ask', protagonizadas ambas por el mismo actor y que Divinity estrenará próximamente.