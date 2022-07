La azafata de 'La Ruleta' alucina con la propuesta de Jorge Fernández: "¿Para qué lo hemos dicho?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Laura Moure quien ha protagonizado un llamativo momento junto a Jorge Fernández. ‘Un entrante fresquito’, era la pista que el programa daba a los concursantes para resolver el panel. Sergio estaba a puto de resolver el panel con bote, por lo que el presentador no dudó en animarle.









"Vamos a hacerlo aquí"

“Oye, tu que gas visto mucho la Roue de la Fortune, ¿Cómo es el bote en Francia?”, le preguntaba de pronto Fernández, dado que el concursante había reconocido ser un gran seguidor del formato. “No me acuerdo. Yo creo que en esa época no había bote”, señalaba él. Fue entonces cuando el comunicador comenzó a recordar los inicios del formato, antes de que él cogiese las riendas: “Tenían perro, eso sí ¿No? ¿No tenían perro?”. “¿Un perro? No”, negaba Sergio.

“Hay programas de ‘La ruleta de la suerte’, en otros países, que tienen un perrito por ahí todo el rato. Forma parte. No sé si se les escapó un día y, entonces, decidieron meterlo. Forma parte del programa. No sé en que país, pero forma parte del programa el perrito”, contaba el presentador. “Puede ser, puede ser”, asentía el participante, a pesar de no acordarse de este detalle.

“Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí”, exclamaba de pronto Laura Moures, desde el otro lado del plató. “Vamos a hacerlo aquí”, proponía el presentador. “¿Verdad, Laura?”, insistía ante la emoción de su compañera. “¿Para qué lo hemos dicho? Es verdad… ¡Laura!”, se preguntaba Fernández. “Yo traigo a Mailo”, pedía la azafata, haciendo referencia a su perro. “Bueno, Sergio. Estamos a lo que estamos. Bote y tiradita. A ver si conseguimos esos 1.675”, decía el presentador para cambiar de tema.