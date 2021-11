La azafata corta de 'La Ruleta' para lanzar una pulla que delata a Jorge Fernández: "Aquí donde le veis…"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Jorge Fernández quien ha protagonizado un llamativo momento con Laura Moure, la azafata del concurso con la que mantiene una estrecha relación. Este momento se ha producido durante uno de los primeros paneles. "Los hay con suerte" era la pista que el presentador había dado a sus concursantes.

Ha sido Alex quien se ha atrevido a resolverlo, obteniendo un buen resultado. "Apoyan la cabeza en la almohada y se duermen", acertaba el participante, recibiendo el aplauso del público. "¡Es buena! Muy bien Alex", corroboraba el presentador. El concursante ha cerrado la jugada con 1.400 euros en el marcador, lo que ha revolucionado el plató al celebrar su resultado entre gritos y la ola.









"No sé ¿De quién hablaré?"



"Pues sí, los hay con suerte... Hay algunos que tienen tanta suerte que no necesitan ni una almohada", comentaba el conductor del espacio de Antena 3, refiriéndose a él mismo. Fue entonces cuando Laura Moure no pudo evitar intervenir y delató a su compañero: "Yo sé de uno que tiene más que suerte". "Tú sabes de uno que no necesita ni una almohada ¿verdad compi?", agregaba Fernández.

"Nada, nada", corroboraba ella. "Que entre programa y programa, en los descansitos, se pone así en la sala y no necesita almohada", confesaba el presentador, hablando desde su experiencia. "Y ya está. Dormido de verdad, eh", apuntaba la azafata. "¿De quién hablas? Que no sé de quién hablas", preguntaba el presentador muy irónico. "No sé ¿De quién hablaré?", contestaba Moure en el mismo tono, mientras se apoyaba las manos en la cabeza para imitar cómo se quedó dormido el presentador.

"Así, así. Me quedé en una silla así dormido. Y me decía 'no me lo puedo creer, que te has quedado dormido'. Pues sí, me puedo quedar dormido así", reconocía el comunicador. "Aquí, cuando ya estoy un poco cansado, en una tirada de esas largas hay un momento en el que también me puedo quedar un poco frito. Una microsiesta", declaraba el presentador, entre risas.